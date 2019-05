Palermo | ufficiale il cambio di proprietà | il club passa ad Arkus Network

UFFICIALE – Cessione Palermo - il club rosanero cambia proprietà : Manca solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, il Palermo cambia proprietà, l’ufficialità è arrivata direttamente attraverso un comunicato sul sito del club rosanero. “Daniela De Angeli e Sporting Network Srl comunicano che in data odierna e’ stato formalizzato il passaggio di proprieta’ delle azioni della Palermo Football club SPA, societa’ unica azionista dell’U.S. Citta’ di Palermo ...

Ufficiale - il Palermo è di Arkus Network : accordo raggiunto : Arkus Network, gruppo che si occupa di turismo, è il nuovo proprietario del Palermo. L'intesa è stata raggiunta intorno alle 21.00 e un quarto d'ora dopo è arrivato il comunicato Ufficiale della ...

Serie B - ufficiale : Delio Rossi nuovo tecnico del Palermo : Palermo - I rumors dei giorni passati ora si sono trasformati in una concreta ufficialità: il nuovo allenatore del Palermo è Delio Rossi . Il riminese classe 1960 prende il posto dell'esonerato ...

Palermo - Rossi è ufficiale : obiettivo - il ritorno in Serie A : Ora c'è anche l'ufficialità. Delio Rossi è il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico romagnolo, che è già stato in Sicilia dal 2009 al 2011, è già in città e oggi alle 18 sarà presentato alla stampa ...

Palermo - ufficiale Delio Rossi : obiettivo il ritorno in Serie A : Ora c'è anche l'ufficialità. Delio Rossi è il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico romagnolo, che è già stato in Sicilia dal 2009 al 2011, è già in città e oggi alle 18 sarà presentato alla stampa ...

Palermo - ufficiale l’arrivo di Delio Rossi sulla panchina rosanero : nel pomeriggio la presentazione : Esonerato Stellone dopo il pari casalingo con il Padova, il Palermo ha deciso di affidare la panchina a Delio Rossi Delio Rossi è il nuovo allenatore del Palermo, il club rosanero lo ha annunciato con una nota pubblicata sul proprio sito: “L’U.S. Città di Palermo comunica che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Delio Rossi. Il tecnico, che si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2019, dirigerà oggi ...

Palermo - ufficiale l'esonero di Stellone : un anno dopo - la storia si ripete : Il pareggio in casa contro il Padova è stato decisivo. Non per la promozione del Palermo, non ancora almeno. Di sicuro per Stellone che viene esonerato a 4 giornate dalla fine del campionato di Serie ...

Serie B Palermo - ufficiale : esonerato il tecnico Stellone : Palermo - Tramite un comunicato ufficiale, il Palermo ha comunicato "di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto Stellone ed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto" . ...