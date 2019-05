Palermo | tra deferimento e cessione | Delio Rossi pensa solo al campo

Cessione Palermo - nuova proprietà smentisce ideali neonazisti : la nota di Sinistra Comune : “Prendiamo atto delle dichiarazioni rese dalla Arkus, nella persona di Tuttolomondo, che smentiscono le notizie pubblicate dagli organi di informazione relativamente al rapporto tra Stefano Pistilli e gruppi neonazisti. Evidentemente la presa di posizione del nostro gruppo è servita a fare chiarezza“. Lo dichiarano i consiglieri comunali di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno. ...

Sicilia : lavori su A29 - chiusa corsia di sorpasso tra Palermo e Tommaso Natale : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, venerdì 3 maggio, la corsia di sorpasso dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Mazara, tra gli svincoli di Palermo e Tommaso Natale, sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento di alcuni interventi

Mafia : anniversario stragi '92 - a Palermo dibattito su 'futuro della memoria' (2) : (AdnKronos) - "La memoria ha un valore importantissimo, costituisce una possibilità per costruire il presente e preparare il futuro ad un cambio generazionale ancora lungo - sottolinea Angela Fundarò Mattarella, presidente del pool antiviolenza e per la legalità- Un futuro che serva a stimolare un c

Palermo : Rfi - 'completato trasferimento reperti necropoli Himera' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Completato il trasferimento degli oltre 20.000 reperti archeologici, consegnati alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, portati alla luce dalla necropoli di Himera, lungo il tracciato del raddoppio ferroviario Fiumetorto - Cefalù Ogliastrillo (linea

'Boys dont' Cry' mostra dei migranti fotografi al Centro Internazionale di Fotografia di Palermo fino al 19 maggio : Lo sguardo intenso e occhi rivolti verso se stessi e al mondo. Sono questi gli autoritratti dei giovani migranti, che aprono il percorso della mostra fotografica ' Boys don't Cry ', curata da Ludovica Anzaldi, giovane fotografa romana che vive tra la ...

Palermo - il sindaco Orlando : “Serve trasparenza per l’affidamento dello stadio” : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando, hanno inviato oggi una lettera alla società US Città di Palermo, nella quale ricordano che “il Consiglio comunale attende da tempo che si chiarisca la situazione proprietaria finanziaria della società, prima di poter procedere a esaminare la proposta di affidamento dello stadio comunale ‘Renzo Barbera‘, da tempo ...

Palermo : traffico di droga - confiscati beni per 60mila euro a padre e figlio : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - beni per un valore di oltre 60mila euro e 30mila euro in denaro contante sono stati confiscati, su disposizione della Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Palermo, a Giovanni e Giuseppe Bronte, padre e figlio rispettivamente di 43 e 25 anni. Giovanni Bronte,

La protesta per l'aeroporto di Birgi a Palermo. Parla il Sindaco di Trapani Tranchida : Dopo la manifestazione di stamattina a Palermo per protestare contro la possibile chiusura dell'aeroporto di Trapani Birgi, interviene il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che pubblichiamo ...

Mafia : Palermo - al via oggi processo appello trattativa : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Prenderà il via questa mattina, davanti alla Corte d'assise d'appello di Palermo, il processo di secondo grado sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia. Un dibattimento che arriva a un anno dalla sentenza di primo grado che condannò tutti gli imputati, fatta eccezione p

Rientro dal ponte e tamponamento con un bimbo ferito : traffico in tilt in viale Regione a Palermo : Il Rientro dal lungo ponte del 25 aprile e un incidente, un tamponamento a catena che ha coinvolto sei vetture ha mandato letteralmente in tilt il traffico in viale Regione Siciliana, a Palermo , all'...

Chapitô! Danisinni brilla tra circo - musica e teatro grazie a Fra Mauro e alle associazioni di Palermo : Il festival è iniziato venerdì 26 aprile e vedrà oggi la sua giornata conclusiva: il programma prevede spettacoli per bambini, musica dal vivo, Djset, giochi, visite guidate alla fattoria e tanti ...

Cessione Palermo - clamoroso : i nuovi proprietari sono fascisti! La Sinistra si arrabbia [DETTAGLI] : “La societa’ Palermo Calcio non puo’ finire in mano ad una societa’ controllata da un sistema finanziario legato alle forze fasciste europee. Siamo preoccupati per un scelta che ci sembra inaccettabile. Non puo’ diventare la succursale di una holding neo-nazista: sarebbe una ferita per la storia della citta’, per i cittadini palermitani e per i tifosi rosanero”. Lo affermano i consiglieri comunali ...

Record di turisti tra Palermo e Monreale : 10 mila presenze in B&B e hotel : A Palermo ci sono 10 mila turisti al giorno. E per affittacamere, b&b e hotel è Record di incassi. Visitatori a migliaia tra Palermo e Monreale. Il monumento più visitato, secondo i dati, è la Cappella Palatina con Palazzo dei Normanni, seguita dalla Casa delle farfalle a Palazzo Riso, e dall’Orto Botanico. C’è poi il […] L'articolo Record di turisti tra Palermo e Monreale: 10 mila presenze in B&B e hotel proviene da ...

A Palermo squilibrato entra in chiesa e tenta di uccidere parroco e sagrestano : Momenti di paura nella chiesa San Filippo Neri allo Zen di Palermo. Un 56enne ubriaco ha fatto irruzione nella struttura brandendo un coltello e minacciando di uccidere il sagrestano e il parroco argentino Miguel Angel Pertini. Intorno alle 21,30 di ieri sera, l’uomo, ubriaco è entrato nella struttura brandendo l’arma da taglio. A evitare la tragedia sarebbe stato un fedele, accorso in aiuto dei 2 uomini, mettendo in fuga l’aggressore. Gli ...