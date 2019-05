Padova | narcotizza il figlio di cinque anni per poi suicidarsi | arrestata

Padova - madre narcotizza il figlio di cinque anni per ucciderlo e poi suicidarsi : Metà del suo piano, l'aveva già portato a termine. Però, in qualche modo, cercava un'ancora di salvezza, seppure in modalità contraddittorie e disperate. E' stato grazie a dei messaggi vocali inviati ai parenti che il progetto omicida suicida di una mamma di Padova è stato sventato: aveva narcotizzato il figlio di 5 anni con benzodiazepine, farmaci ansiolitici, con l'intento di ucciderlo e stava per suicidarsi. Due giorni fa è stata bloccata dai ...

Padova - narcotizza il figlio di 5 anni per ucciderlo : Nicola De Angelis Si trovava in auto con il bambino di 5 anni quando è stata bloccata dai carabinieri. Una donna di Padova aveva imbottito il figlio di un potente narcotico con l'intenzione di ucciderlo e successivamente voleva suicidarsi È stata arrestata in flagranza di reato una giovane madre di Padova che aveva imbottito il proprio bimbo di appena 5 anni con un potente narcotico, il benzodiazepine, con l'intento di ucciderlo. ...

