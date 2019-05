Opera dei PUPI E ATMOSFERE DI CORTE NELLO SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA TEATRALE ARALDO DEL VESPRO. : ... nell'ultimo quinquennio, un nuovo filone di attività legato alla valorizzazione del territorio attraverso la promozione dei talenti locali, nell'ambito delle arti figurative, degli spettacoli ...

Opera dei Pupi : la Cidec Sicilia tra i promotori dello spettacolo del 3 e 4 maggio : Si terrà venerdì 3 e sabato 4 maggio, al Teatro Don Bosco Ranchibile, in via Libertà, 199, a Palermo, lo spettacolo "Orlando&Rinaldo: da Pupi a realtà", che vedrà tra gli sponsor anche la Cidec Sicilia. L'appuntamento è previsto dalle 21:00 alle 23:30. Paladini per amore La storia che sarà raccontata, è quella della più antica tradizione folkloristica Siciliana dell'Opera dei Pupi, che narra le vicende di due cugini, rivali in amore e ...

Il decorso post Operatorio di Berlusconi prosegue 'nel migliore dei modi' : Continua nel migliore dei modi il decorso post operatorio del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo l'intervento di ieri al San Raffaele. Berlusconi ha parlato con i familiari e i ...

Il decorso post Operatorio di Berlusconi prosegue "nel migliore dei modi" : Continua nel migliore dei modi il decorso post operatorio del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo l'intervento di ieri al San Raffaele. Berlusconi ha parlato con i familiari e i collaboratori ed è rimasto colpito per la straordinaria vicinanza dimostrata dalla gente attraverso migliaia di messaggi carichi di affetto. È quanto fanno sapere fonti di Forza Italia. Tra le sue primissime richieste, c'è stata quella di ...

la festa dei lavoratori - gli Operai Gam protestano : via al presidio. 'La politica dorme - il Molise muore' : I sindacati hanno deciso di alzare il volume della protesta rispetto ad una vertenza irrisolta e che rischia di assestare un colpo mortale all'economia molisana. I 240 ex dipendenti dello ...

Se la coOperativa dei migranti non paga gli stipendi da mesi : Pina Francone La denuncia dell'Usb, che mette nel mirino la coop sociale "L'Amicizia", finanziata anche dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione del ministro dell'Interno Nella provincia di Lecce c9è una società cooperativa sociale che si occupa (male) dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti minorenni e che da ben sei mesi non paga gli stipendi ai propri dipendenti. L’associazione, peraltro, è affidataria di un progetto ...

[La storia] Non solo l'influencer - ecco perché il sogno dei ragazzi è fare gli Operai : La prima notizia, enorme, è che il teatro è pieno ogni sera per assistere a "La classe operaia va in Paradiso" , spettacolo tratto da un film del 1971 e che dura tre ore abbondanti. La seconda notizia,...

Walter Nudo - la tenera sorpresa dei figli dopo l’Operazione : La paura è finalmente passata e Walter Nudo sorride accanto ai suoi figli dopo l’operazione al cuore. L’attore – come è ormai noto – qualche settimana fa era stato ricoverato d’urgenza in una clinica di Beverly Hills, a Los Angeles, dopo un malore. I medici gli avevano riscontrato la presenza di due ischemie, causate da un problema al cuore e Walter era subito volato in Italia per essere operato in una struttura di ...

Roma. Operazione dei Carabinieri : 2 arresti e 7 denunce : Cronaca di Roma. Due persone sono finite in manette mentre 7 sono state denunciate a piede libero ed altre 5 sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo per abituale assunzione di droga. I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Gruppo di Ostia, anche con l’impiego di Carabinieri giunti dalle Compagnie di Monterotondo e di Roma ...

Walter Nudo - sorpresa dei figli dopo l'Operazione : «Ho scoperto che suonano la chitarra» : Buone notizie per Walter Nudo e per tutti i suoi fan. L'attore 48enne, dopo il malore accusato negli Stati Uniti e l'operazione subita a Milano per una doppia ischemia, è ancora...

Walter Nudo - la sorpresa dei figli dopo l'Operazione : ecco come sta l'attore : Buone notizie per Walter Nudo e per tutti i suoi fan. l'attore 48enne, dopo il malore accusato negli Stati Uniti e l'operazione subita a Milano per una doppia ischemia, è ancora...

Walter Nudo Operato al cuore - le prime parole dei medici : 'Tornare come prima? Solo se...' : Dopo il malore che lo aveva colpito a Los Angeles, Walter Nudo è stato operato al cuore all'ospedale Monzino di Milano, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. 'È andato tutto bene', hanno fatto ...

Walter Nudo Operato al cuore - le prime parole dei medici : "Tornare come prima? Solo se..." : Dopo il malore che lo aveva colpito a Los Angeles, Walter Nudo è stato operato al cuore all'ospedale Monzino di Milano, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. "È andato tutto bene", hanno fatto sapere dal suo staff. Nudo era stato colpito da alcune ischemie: "Abbiamo eseguito tutti gli accerta

Clan dei Casamonica - nuova Operazione : 23 arresti : Una nuova operazione dei carabinieri contro presunti appartenenti al Clan Casamonica, famiglia di origine sinti i cui esponenti sono accusati di aver creato una vera e propria associazione mafiosa. ...