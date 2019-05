Oms | nel mondo infezioni ospedaliere per 1 paziente su 10

ansa

(Di venerdì 3 maggio 2019) Nelunsu 10 è colpito da un'infezione legata all'assistenza sanitaria. Basti pensare che in alcuni paesi fino al 70% delle iniezioni viene fatto in modo inappropriato e poco sicuro, ...

ANSA_Salute : In Italia, sottolinea l'@istsupsan, circa l'8% dei pazienti ha contratto un'#infezione collegata all'assistenza, pe… - Bruttilde : @MassimilianRic @RobertoBurioni 2018: in Italia 8, in Europa 72. Globalmente, l'OMS stima che nel 2017 siano morte… - wstucco : @Aramcheck76 Guardiamo i dati dell'OMS, che non è certamente noto per essere un covo di iper liberisti. Allego graf… -