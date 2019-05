Oman | la capitale Muscat punta su storia e cultura

Vacanze rOmane tra Centro e mare la Capitale non perde charme : Pasqua, Pasquetta, e tutte le feste che questo lungo ponte di fine mese include, si traducono in vacanza e attimi di svago per diversi personaggi del mondo dello spettacolo. E il momento vale ...

DOmani Maratea Capitale per un giorno con la grande Festa dei Libbàni : Domani, giovedì 25 aprile a partire dalle ore 17, il centro storico di Maratea diventerà palcoscenico della grande Festa dei Libbàni con spettacoli, mostre e passeggiate fra i vicoli del borgo, per la giornata conclusiva di RI-CORDA, l'evento ideato dall'Associazione Liberi Libri – Beatrice Avigliano, Marialuisa Firpo e Angelo Licasale ...

d'Amico International Shipping - dOmani si chiude l'aumento di capitale : Si chiuderà domani 16 aprile 2019 l'aumento di capitale di d'Amico International Shipping , interamente garantito dall'azionista di controllo, che punta a rafforzare la posizione finanziaria del ...

Elena D'Amario e Michele Morrone più che Amici - cena rOmantica e baci nella Capitale : Una serata romantiche per Michele Morrone e Elena D?Amario. I due erano già stati sorpresi insieme qualche tempo fa, ed ora sono stati paparazzati durante un?uscita nella notte...

Salvini pregusta un sindaco leghista nella Capitale : "I rOmani mi dicono Daje!". M5S : "Matteo magna tranquillo" : "Roma è una città complicata da governare, è immensa. Ha bisogno di un'attenzione quotidiana. Quando ho due minuti preferisco comunque fare due passi per la città, tra la vita reale e i romani che mi dicono 'Daje Mattè!'". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini al quale, intervistato a Rtl 102.5, al quale è stata riproposta la domanda se Roma avrà mai un sindaco leghista che ieri ...

Taranto capitale della ceramica con 'MitOmania' : Taranto, 9 apr. (AdnKronos) - L'arte della ceramica che racconta la storia di uomini divenuti eroi. Pezzi di un patrimonio archeologico di valore inestimabile. È tutto questo 'MitoMania. Storie ritrovate di uomini ed eroi', la mostra ospitata nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto (Marta) fino

Re di Giordania cancella la visita in ROmania dopo l’annuncio del riconoscimento di Gerusalemme capitale : Il re di Giordania Abdullah II ha annullato la sua visita in Romania, il cui inizio era previsto per oggi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale del regno giordano Petra, secondo cui la decisione del sovrano è un segnale di “solidarietà nei confronti di Gerusalemme“. Ieri la premier rumena – paese che ha la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea – aveva infatti riconosciuto Gerusalemme come ...