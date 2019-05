Basket 3×3 - Tokyo 2020 : come ci si qualifica alle Olimpiadi? Sistema molto complesso : il regolamento : Comincia tra pochi giorni la lunga corsa del Basket 3×3 verso le sue prime Olimpiadi, quelle di Tokyo 2020. Si partirà con le qualificazioni ai Mondiali, che porteranno sia gli uomini che le donne a Porto Rico, e precisamente a San Juan. Andiamo a vedere il meccanismo che porta in Giappone. Va, prima di ogni cosa, fatta una premessa: il meccanismo esposto è identico per uomini e donne, senza differenza alcuna. Il Giappone, in quanto Paese ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Numero massimo raggiunto nel trap femminile e nello skeet maschile : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Tiro a segno - la georgiana Nino Salukvadze entra nella storia : a Tokyo 2020 diventerà la prima donna a gareggiare in nove Olimpiadi : A Tokyo 2020 la georgiana Nino Salukvadze, atleta del Tiro a segno, stabilirà un nuovo record di partecipazioni alle Olimpiadi, diventando la prima donna a gareggiare in nove edizioni. La 50enne nativa di Tbilisi ha sempre partecipato alle rassegne a cinque cerchi da Seul 1988 in poi, conquistando un oro e un argento proprio al debutto e poi un bronzo a Pechino 2008. Salukvadze ha ottenuto il pass di qualificazione nella pistola ad aria ...

Olimpiadi hi-tech a Tokyo nel 2020 : assistenti robotici per disabili - energie rinnovabili e taxi robot : Le Olimpiadi di Tokyo del 2020 saranno teatro, oltre che dello sport, anche di importanti dimostrazioni tecnologiche. Il comitato organizzatore dei Giochi della XXXII Olimpiade è infatti impegnato nel Progetto robot Tokyo 2020, per mettere a disposizione degli organizzatori e delle persone disabili che parteciperanno all’evento degli Human Support robot (HSR) e dei Delivery Support robot (DSR) che offriranno aiuto alle persone come e ...

