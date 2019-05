Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Nella2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare il grande protagonista sarà il lob. Tutte le proposte sono state create dai più famosi parrucchieri: adesso vedremo tutte le novità a riguardo.Il lob risulterà molto versatile e sarà in grado di regalare a ogni donna un look molto fresco: hairstyle in questione si adatterà molto facilmente a tutti i lineamenti e anche a tutte le varie corporature. Inoltre il lob è stato scelto anche da molte attrici, quindi andrà provato assolutamente. Una capigliatura molto originale e sbarazzina sarà il lob fuso con lo shag: in questo caso saranno presenti delle scalature, tutte realizzate a regola d'arte in vari punti della chioma. Per quanto riguarda i tagli corti nei prossimi mesi sarà di tendenza il bob: con quest'ultimo il look sarà sempre molto originale. Molte star hanno anche optato per ...

yleniamarco1 : Nuove chiome primavera-estate: il lob, il bob e la tonalità biondo bleached - ElisabettaSechi : ??GIORNO 6?? #spacchettamentobricciolone Per la cura dei capelli è stata scelta la linea #gentleaf, nuove formulazio… - yleniamarco1 : Nuove chiome primavera: il long bob e la tonalità dirty blonde le più gettonate -