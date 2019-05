Nuoto | Andrea Vergani avrebbe ammesso tutto dopo aver rinunciato alle controanalisi Ora

Nuoto - la possibile squalifica di Andrea Vergani : questione di etica sportiva : Siamo in procinto di gustare le cibarie del pranzo di Pasqua e si cercherà di godere delle varie prelibatezze senza esagerare per non mettere a repentaglio la prova costume. Fisico ben allenato e rigore ferreo sono i requisiti per gli atleti di alto livello, per massimizzare il risultato ed esprimere il 100% delle proprie qualità in gara. Nel Nuoto, sport di pura prestazione per eccellenza, la cura dei particolari è ancor di più un fattore ...

Nuoto - la possibile squalifica di Andrea Vergani : questione di etica sportiva : Siamo in procinto di gustare le cibarie del pranzo di Pasqua e si cercherà di godere delle varie prelibatezze senza esagerare per non mettere a repentaglio la prova costume. Fisico ben allenato e rigore ferreo sono i requisiti per gli atleti di alto livello, per massimizzare il risultato ed esprimere il 100% delle proprie qualità in gara. Nel Nuoto, sport di pura prestazione per eccellenza, la cura dei particolari è ancor di più un fattore ...

Nuoto - Andrea Vergani e la positività alla cannabis. Quanti mesi di squalifica rischia? Andrà ai Mondiali? : Andrea Vergani è stato sospeso in via cautelare perché è risultato positivo al THC Metabolita, principio attivo della cannabis. Un test antidoping svolto durante i recenti Campionati Italiani Assoluti ha purtroppo rivelato una concentrazione superiore ai 150 nanogrammi per millilitro consentita dalla Wada e così il nuotatore più veloce al mondo nel 2019 sui 50 metri stile libero si è dovuto fermare. Il 21enne, bronzo agli ultimi Europei sulla ...

Nuoto - doping - positivo alla cannabis Andrea Vergani : rischia 6 mesi di squalifica : Il nuotatore milanese, autore della miglior prestazione stagionale al mondo sui 50 metri stile libero, è stato trovato positivo alla cannabis. Vergani, che ha conquistato un bronzo agli Europei la scorsa estate, rischia una squalifica tra i 4 e i 6 mesi. Se le controanalisi confermeranno la positività Vergani non parteciperà ai Mondiali 2019.Continua a leggere

Nuoto - Andrea Vergani sospeso per doping : positivo al THC : CARRIERA - Il nuotatore classe 1997 detiene il miglior tempo al mondo stagionale nei 50 stile libero, 21''53, e ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta 4x50 stile libero al Mondiale in ...

Nuoto : sospeso Andrea Vergani - trovato positivo al doping : Il nuotatore azzurro Andrea Vergani è stato trovato positivo ad un controllo antidoping effettuato lo scorso 2 aprile ai campionati italiani assoluti di Riccione. La sostanza proibita è il THC Metabolita, principio attivo della cannabis. Il nuotatore, che nel 2018 ha conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali in vasca corta ed è il detentore della miglior prestazione mondiale del 2019 sui 50 metri stile libero, ...

Nuoto - Andrea Vergani positivo alla cannabis : rischia una squalifica di sei mesi - Mondiali appesi a un filo : Andrea Vergani è risultato positivo alla cannabis in occasione di un controllo antidoping effettuato da Nado Italia durante i Campionati Italiani Assoluti di Nuoto che si sono disputati un paio di settimane fa a Riccione. Il 21enne si era messo in luce nell’ultima annata vincendo il bronzo sui 50 stile libero agli Europei di Glasgow, aveva contribuito al terzo posto nella staffetta 4×50 degli ultimi Mondiali in vasca corta e nel 2019 ...

Nuoto - doping : positivo alla cannabis l'azzurro Andrea Vergani : ROMA - Il nuotatore azzurro Andrea Vergani, 21 anni, è risultato positivo alla cannabis ad un controllo effettuato da Nado Italia durante i recenti campionati tricolori assoluti di Riccione. Vergani, ...

Nuoto : Andrea Vergani positivo al controllo anti-doping : Durante il controllo effettuato da Nado Italia ai Campionati italiani assoluti di Riccione, Andrea Vergani è risultato positivo al controllo anti-doping. Il nuotatore azzurro, bronzo ai Mondiali in vasca corta 2018, avrebbe assunto della cannabis.

VIDEO Andrea Vergani Nuoto : “La settimana scorsa non mi sentivo bene in acqua” : Andrea Vergani sì è concesso ai microfoni di OA Sport nel corso degli Assoluti di nuoto di Riccione. L’azzurro ha dichiarato: “L’obiettivo era quello di fare il tempo dei Mondiali, due decimi in meno non me l’aspettavo. La settimana scorsa non mi sentivo bene in acqua, appena cominciato lo scarico“. LA VIDEO INTERVISTA AD Andrea Vergani roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

Nuoto - Chad Le Clos e Andrea Di Nino si separano dopo un lungo sodalizio vincente : dopo quasi tre anni il sodalizio natatorio tra Andrea Di Nino e il campione sudafricano Chad Le Clos si interrompe. Il forte atleta nativo di Durban, che vanta tre le altre medaglie l’oro olimpico nei 200 farfalla a Londra 2012 e i due argenti a Cinque Cerchi a Rio 2016, porterà avanti la sua avventura senza il tecnico nostrano in Turchia, con il riferimento di James Gibson. Le Clos che, anche grazie al supporto di Di Nino ha ottenuto ...

Nuoto : Chad Le Clos e Andrea Di Nino si separano dopo un lungo sodalizio vincente : dopo quasi tre anni il sodalizio natatorio tra Andrea Di Nino e il campione sudafricano Chad Le Clos si interrompe. Il forte atleta nativo di Durban, che vanta tre le altre medaglie l’oro olimpico nei 200 farfalla a Londra 2012 e i due argenti a Cinque Cerchi a Rio 2016, porterà avanti la sua avventura senza il tecnico nostrano in Turchia, con il riferimento di James Gibson. Le Clos che, anche grazie al supporto di Di Nino ha ottenuto ...

Nuoto - Federico Burdisso e Andrea Vergani nell’elite mondiale. I due azzurri che fanno sognare : Federico Burdisso e Andrea Vergani nuova gioventù al potere. Nella prima giornata degli Assoluti di Nuoto a Riccione, valida per i Mondiali 2019 in Corea del Sud, il delfinista e il velocista hanno fatto vedere che il duro lavoro paga e il tempo non mente mai. C’era in gioco il pass iridato e il riscontro finale è andato ben oltre le più rosee aspettative. Il ragazzo che studia in Inghilterra ma sogna di emulare in vasca atleti di un certo ...

Nuoto - Risultati Campionati Italiani 2019 : Gabriele Detti e Andrea Vergani impressionanti - Burdisso straripante nei 200 delfino. Non convincono Quadarella e Cusinato : Prima giornata di finali allo Stadio del Nuoto a Riccione e primi riscontri importanti in chiave internazionale per la pattuglia italiana, in questi Assoluti funzionali alla qualificazione ai Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud (21-28 luglio). Un Gabriele Detti semplicemente straordinario. Nei 400 stile libero lo si era intuito al mattino che si sarebbe potuto assistere a qualcosa di speciale ma forse il livornese è andato oltre le più ...