Novartis presenterà al meeting AAN dati esaurienti sulla sicurezza ed efficacia a lungo

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019)ha annunciato oggi la presentazione, in occasione delannuale 2019 della American Academy of Neurology (AAN), che si svolgerà a Filadelfia, di nuovitermine su Aimovig (erenumab) nell’intero spettro dell’emicrania. Idi uno studio di estensione in aperto (OLE, open-label extension) della durata di un anno – che hanno fatto seguito a uno studio in doppio cieco di tre mesi condotto su pazienti con emicrania cronica (15 o più giorni di cefalea al mese) – hanno dimostrato in questa popolazione di pazienti un’e unasostenute, ivi incluso un potenziale per la conversione a emicrania episodica (4-14 giorni di cefalea al mese). Inoltre, i risultati a un anno dello studio di fase III STRIVE hanno consolidato l’sostenuta e il profilo didi erenumab nei pazienti con emicrania episodica, compresi i pazienti che avevano ...