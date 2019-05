Notizie Serie Tv 3 Maggio | The Gilded Age di Julian Fellowes passa da NBC a HBO

ABC rinnova Black-ish e ordina lo spinoff Mixed-ish – Notizie Serie tv : Notizie serie tv 3 maggio: ABC rinnova Black-ish per una sesta stagione e ordina a serie lo spinoff, Mixed-ish. ABC si prepara agli Upfronts che si terranno il 14 maggio prossimo, annunciando il rinnovo di Black-ish per una sesta stagione. La serie quindi tornerà nella stagione televisiva 2019-2020, ma non sarà da sola. ABC infatti ha anche ordinato lo spinoff Mixed-ish, che racconta di Rainbow Johnson e della sua vita negli anni ottanta dove è ...

Notizie Serie Tv 2 Maggio : Evangeline Lilly in Albedo mystery drama ambientato nel futuro

Showtime sviluppa Omniverse - una serie con Jaden Smith nei panni di Kanye West – Notizie Serie tv : Notizie serie tv 2 maggio 2019: Showtime sviluppa Omniverse, una serie antologica con Jaden Smith nei panni di un Kanye West in una realtà alternativa. Showtime ha iniziato lo sviluppo di Omniverse, una serie antologica, con episodi della durata di mezz’ora, prodotta da Kanye West, Scooter Braun con la sua SB Projects, Westbrook Studios e scritta da Lee Sung. Il protagonista della serie sarà Jaden Smith (il figlio di Will Smith), che ...

Notizie Serie Tv 1 Maggio Vincent Cassel in Westworld

Le Notizie del giorno – Possibile rivoluzione in Serie B - lutto in casa Napoli - il nuovo stadio dell’Atalanta : Possibile rivoluzione IN Serie B – nuovo clamoroso scandalo che riguarda il campionato di Serie B e che potrebbe portare inaspettati ribaltoni di classifica, la prossima estate sarà nuovamente caldissima per quanto riguarda i ripescaggi in Serie B. Tra scandali, ricorsi e sentenze gli ultimi mesi sono stati di vero e proprio caos per quanto riguarda il campionato cadetto e che di conseguenza ha colpito anche la Serie C, tante piazze ...

Serie B Palermo - brutte Notizie : deferiti il club e Zamparini : Palermo - Il Palermo e Maurizio Zamparini non potranno certamente essere felici oggi, avendo ricevuto l'ufficialità dei provvedimenti presi dalla Procura Federale per irregolarità gestionali nei loro ...

Le Notizie del giorno – Muore ex calciatore - clamorosa penalizzazione in Serie B - le dure parole di Vieira : Muore EX calciatore ITALIA ’90 – Lutto nel calcio americano: è morto a Milwaukee, nel Wisconsin, all’età di 54 anni, l’ex difensore Jimmy Banks. Selezionato 37 volte nella nazionale degli Stati Uniti tra il 1986 e il 1991, Banks soffriva di un cancro al pancreas. “La federazione americana è profondamente rattristata dalla morte di Jimmy Banks – si legge in una nota della federazione – In un periodo in cui pochi ...

Ryan Murphy sta lavorando a 10 progetti per Netflix - tra film - documentari e serie tv – Notizie Serie tv : Notizie serie tv 24 aprile: Ryan Murphy ha dichiarato che sta lavorando a 10 progetti per Netflix, tra questi le serie tv già annunciate The Politician, Ratched e Hollywood. Ryan Murphy ha rivelato al Time 100 Summit, che sta sviluppando ufficialmente 10 progetti per Netflix, tra film, serie tv e documentari. Di recente Netflix ha già annunciato almeno cinque progetti di uno degli autori più in voga del momento. Si tratta di tre serie tv: ...

Notizie Serie Tv 23 Aprile - ordinata Avenue 5 dal creatore di Veep

Pablo Schreiber protagonista della serie su Halo di Showtime – Notizie Serie tv 18 aprile : Notizie serie tv 18 aprile: Pablo Schreiber sarà il protagonista di Halo, l’adattamento del videogioco in sviluppo per Showtime Pablo Schreiber (American Gods, Orange is The New Black) sarà il protagonista di Halo, l’adattamento del noto videogioco attualmente in sviluppo per Showtime. Nella serie arriva anche Yerin Ha (alla prima esperienza) che interpreterà un nuovo personaggio nel mondo di Halo. Schreiber interpreterà Master Chief ...

Brave New World - Alden Ehrenreich tra i protagonisti della serie Universal – Notizie Serie tv : Notizie serie tv 17 aprile: Alden Ehrenreich di Solo: A Star Wars Story, protagonista della serie tv Brave New World. Alden Ehrenreich, che abbiamo visto nell’ultimo spinoff di Star Wars, Solo: A Star Wars Story, sarà il protagonista di Brave New World, l’adattamento del romanzo di Aldous Huxley prodotto da Universal Content Production e Amblin Television. Il progetto, inizialmente sviluppato per Syfy, è stato ordinato direttamente a ...