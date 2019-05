Noel Gallagher | «Non permetterò mai a Guardiola di andare alla Juve»

Guardiola alla Juventus? Noel Gallagher contrario - l’ex leader degli Oasis sicuro : “non lo permetterò” : Noel Gallagher e la passione per il calcio e per il Manchester City: il commento dell’ex leader degli Oasis lascia senza parole “Le voci che vogliono Guardiola alla Juventus? Non accadrà mai, io non lo permetterò…. Guardiola è un grande, un grande allenatore e una persona brava e simpatica e un ragazzo fantastico“. Così Noel Gallagher, ex leader del gruppo inglese Oasis assieme al fratello Liam, ha parlato di calcio ...

Concerto Primo Maggio/ Noel Gallagher spazza via la tristezza di Manuel Agnelli : Concerto Primo Maggio, Noel Gallagher spazza via la tristezza di Manuel Agnelli. La lezione dell'ex Oasis: ecco perché. Le ultime notizie.

La tracklist e la copertina del nuovo EP dei Noel Gallagher’s High Flying Birds - Liam risponde : “Fu** off” : Poche ore dopo l'attesissima esibizione al concerto del Primo Maggio sono state svelate la tracklist e la copertina del nuovo EP dei Noel Gallagher's High Flying Birds, il progetto dell'ex Oasis fondato nel 2010. Per l'occasione Noel, la faccia più blues dei burrascosi fratelli Gallagher, ha lanciato il primo singolo Black Star Dancing, che dà il titolo all'EP. Sulla pagina Facebook, Noel scrive che il nuovo lavoro uscirà il 14 giugno in ...

Noel Gallagher al concerto primo maggio Roma : curiosità e vita privata. Chi è : Noel Gallagher al concerto primo maggio Roma: curiosità e vita privata. Chi è Noel Gallagher è un artista con un passato importante: la sua partecipazione come uno dei membri di punta degli Oasis gli ha donato una fama notevole. Gli Oasis sono un gruppo rock britannico, nato nel 1991 a Manchester e destinato a diventare uno dei più influenti nel panorama artistico degli anni novanta, con gli 11 album pubblicati. Tuttavia, nel 2009 Noel ...

