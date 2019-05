Niente on demand per il finale di Gomorra 4 e la rinascita di Genny in versione boss

optimaitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019)Sono ore concitate queste per i fan di4 che questa mattina pensavano di trovare gli ultimi due episodi della stagione nella sezione ondel decoder di Sky e che sono rimasti delusi dalla loro assenza. Inutile provare e riprovare e anche riavviare il decoder visto che proprio all'ora di pranzo Salvatore Esposito prima e Sky Atlantic dopo hanno confermato che gli ultimi episodi andranno in onda nel prime time di questa sera e che l'appuntamento per tutti è alle 21.15.Rischio spoiler evitato per i fan di4 e attesa lunga per tutti coloro che dovranno aspettare questa sera per capire come andrà a finire questa annunciata guerra, semmai inizierà oggi. Negli ultimi episodi di venerdì scorsoha chiesto aiuto a O' Maestrale per iniziare una lunga battaglia che possa permettergli di riavere tutto quello che è suo e sarà proprio questo suo ritorno alle origini ...

AntonellaChessa : RT @SkyAtlanticIT: Oggi più che mai… Niente è come sembra! Non perdetevi gli ultimi episodi di #Gomorra4, questa sera alle 21.15 solo su #S… - anto_arcu : RT @SkyAtlanticIT: Oggi più che mai… Niente è come sembra! Non perdetevi gli ultimi episodi di #Gomorra4, questa sera alle 21.15 solo su #S… - Ruggero1991 : RT @SkyAtlanticIT: Oggi più che mai… Niente è come sembra! Non perdetevi gli ultimi episodi di #Gomorra4, questa sera alle 21.15 solo su #S… -