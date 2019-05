New York | Royal Caribbean Cruises sale verso 129 | 1 M | Dollaro USA

NBA : D'Angelo Russell fermato all'aeroporto di New York per possesso di marijuana : Inizia nel peggiore dei modi l'estate più importante della giovane carriera di D'Angelo Russell, protagonista in positivo della super stagione dei Brooklyn Nets " al massimo in carriera per punti ...

New York : sviluppi positivi per Kimco Realty : Grande giornata per Kimco Realty , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,22%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Kimco Realty mantiene forza ...

New York : in rally Vulcan Materials : Ottima performance per Vulcan Materials , che scambia in rialzo del 4,09%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Vulcan Materials evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Perde Marathon Oil sul mercato di New York : In forte ribasso Marathon Oil , che mostra un disastroso -5,2%. L'andamento di Marathon Oil nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

New York : peggiora Apache : Retrocede molto Apache , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,46%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

New York : senza freni Equinix : Ottima performance per Equinix , che scambia in rialzo del 4,48%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori ...

Royal Caribbean Cruises - crollano le quotazioni a New York : Ribasso scomposto per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che esibisce una perdita secca del 2,07% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Vola a New York Under Armour : Effervescente Under Armour , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,94%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Under Armour mantiene ...

A New York corre Amerisourcebergen : Protagonista Amerisourcebergen , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,28%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amerisourcebergen evidenzia un andamento più marcato ...

BRI : paesi che hanno aderito dimostrano con azioni concrete la bontà della loro scelta - secondo un'esperta della New York University : ...continuare a perseguire fermamente le loro scelte giuste e dimostrare con azioni concrete che la via dell'apertura e del beneficio reciproco è una scelta inevitabile se si vuole costruire un'economia ...

Viaggi & Turismo - Australia : Qantas annuncia voli diretti per Londra - New York : Alan Joyce, amministratore delegato della compagnia Australiana Qantas, ha annunciato che a partire dalla fine del 2019, l’aerolinea offrirà voli diretti da Sydney e Melbourne a Londra, e da Sydney a New York: il primo tragitto avrà una durata di circa 21 ore, mentre il secondo di circa 19 ore. “Si tratta di un progetto molto importante per Qantas, che definirà il futuro della nostra compagnia per il prossimo decennio,” ha ...

New York : le vendite travolgono Sotheby's : Aggressivo ribasso per la casa d'aste del Regno Unito , che passa di mano in perdita del 2,56%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice ...

New York : netto calo registrato da Clorox : Pressione su Clorox , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,92%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di ...

New York : seduta euforica per Simon Property : Rialzo per Simon Property , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,60%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P-500 ...