Netflix | come funziona il nuovo audio ad alta qualità

The Hateful Eight su Netflix in versione estesa - il film di Tarantino in streaming come miniserie con nuovi contenuti esclusivi : I fan più accaniti di Quentin Tarantino sapevano e aspettavano da settimane il rilascio della versione estesa di The Hateful Eight su Netflix a partire dal 25 aprile. Ma con l'arrivo della data prevista è spuntata anche un'altra, interessante novità: il western del 2015, scritto e diretto dallo stesso Tarantino, è disponibile in streaming sotto forma di miniserie, in aggiunta alla versione cinematografica tradizionale. Questa versione estesa ...

Recensione Bonding su Netflix - la comedy audace prova a essere coraggiosa ma si perde in un bicchier d’acqua : Due passi avanti e uno indietro, un passo avanti e uno... di lato. La nostra Recensione di Bonding su Netflix non può che evidenziare l'andamento bizzarro di questa nuova comedy, disponibile in streaming sulla piattaforma dal 24 aprile. Perché ciascuno dei sette episodi della prima stagione rivela quanto sia semplice neutralizzare ogni decisione coraggiosa con una scelta uguale e contraria. Ma andiamo con ordine. Bonding è la storia di Tiff ...

Bonding su Netflix : trama - cast e personaggi dell’accattivante dark comedy in streaming dal 24 aprile : Arriva oggi Bonding su Netflix, una dark comedy breve, fresca e ricca di sorprese. A partire dal titolo che, in inglese, inganna in due modi diversi. Innanzitutto a causa del gioco di parole Bonding - bondage, perché la serie ruota solo in parte attorno ai feticismi e al sadomasochismo; e poi perché Bonding, nell'accezione di legarsi o affezionarsi, farebbe pensare a un drama in stile This is us. Invece è tutto diverso. La prima stagione di ...

Come impostare filtro famiglia su Netflix : Netflix offre contenuti adatti a tutti, grandi e piccini. Proprio per l’incolumità di questi ultimi, sulla famosa piattaforma streaming è possibile attivare il filtro famiglia. In questo articolo vi mostreremo Come impostare filtro famiglia su Netflix. leggi di più...

Bonding - la dark comedy di Netflix sul sadomasochismo : Bonding, LA SERIE TV Creata da Rightor Doyle a partire dalla propria esperienza personale, 'Bonding' adotta le forme della commedia nera per portare su piccolo schermo, in modo originale, il mondo ...

Come modificare l’immagine profilo di Netflix : Netflix è il servizio di streaming più utilizzato in Italia e nel mondo e ciò ovviamente grazie agli innumerevoli contenuti su cui può contare. Il suo catalogo infatti si completa di film e serie TV leggi di più...

Come richiedere un film o serie TV su Netflix : Netflix tiene molto ai suoi clienti e fa di tutto per proporre un catalogo aggiornato e capace di accontentare chiunque. A tal proposito il famoso servizio streaming permette agli utenti di richiedere l’inserimento di film leggi di più...

Come sapere se un film o serie TV non saranno più disponibili su Netflix : Netflix è un sito, che raccoglie una gran varietà di film e serie TV, che sta diventando sempre più conosciuto e utilizzato. Molti utenti spesso vogliono sapere se un film o una serie TV non leggi di più...

Netflix : come controllare novità e catalogo film e serie TV : Molti di voi sicuramente si affideranno a Netflix per guardare tanti contenuti dal dispositivo personale e magari vorrebbero rimanere sempre aggiornati sugli ultimi arrivi. Per questo noi di ChimeraRevo abbiamo realizzato una guida in cui leggi di più...

Ecco come Discovery si pone al centro della scena per quanto riguarda la “tv non lineare” al fianco di colossi come Netflix e Sky : Al già vincente e consolidato servizio di streaming gratuito Dplay, ora Discovery affianca Dplay Plus, un’area premium al passo coi tempi che risponde alle esigenze dei clienti più attenti e affezionati. Operativa dal 9 aprile, è una piattaforma a pagamento (dal costo contenuto) che permette agli utenti abbonati di accedere a migliaia di ore di serie tv o produzioni originali visibili su qualsiasi device, dalla tv allo smartphone al ...

Netflix : record di abbonati - ma cauta su prossimi mesi. Ecco come la pensa su concorrenza Disney : Per la stagione delle trimestrali arrivano le prime indicazioni da uno dei big dei FAANG , l'acronimo composto dalle iniziali di alcuni colossi tech Usa: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google,. Si ...

Netflix pronto con la top 10 dei contenuti più popolari : ecco cos’è e come funzionerà : Netflix si prepara a lanciare un test con nuove classifiche di gradimento, assolute e dedicate a ogni categoria, a partire dal Regno Unito. L'articolo Netflix pronto con la top 10 dei contenuti più popolari: ecco cos’è e come funzionerà proviene da TuttoAndroid.

Anticipazioni Lucifer 4 su Netflix - come si evolverà il rapporto tra Maze e Trixie? Parla Lesley-Ann Brandt : Si avvicina il debutto di Lucifer 4 su Netflix. Tra poco meno di un mese, i fan potranno seguire la quarta stagione dello show che, cancellato da Fox e salvato dalla piattaforma video lo scorso anno, tornerà in una veste completamente nuova. I toni del procedural fantasy diventano più dark e sexy, come già si evince dal teaser trailer che anticipa Lucifer 4 su Netflix. Le prime immagini ci hanno mostrato il protagonista alle prese con Eve, ...

Recensione Special su Netflix - l’opera prima di Ryan O’Connell è la comedy di cui non sapevamo di aver bisogno : Due ore. Chiedo solo due ore del tuo tempo per spiegarti che io e te, in fondo, non siamo poi così diversi. Se ci incontrasse per caso e dovesse invitarci a conoscere la sua storia, probabilmente Ryan O'Connell ci direbbe qualcosa di simile. Ed è un po' ciò che cerchiamo di fare anche noi con questa Recensione di Special su Netflix, disponibile in streaming dal 12 aprile. Solo che a noi basteranno molto meno di due ore. Come scopriamo fin dal ...