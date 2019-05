Negli Usa disoccupazione al 3 | 6% | ai minimi dal 1969

Shelby GT-S - Una serie limitata a noleggio con Sixt Negli USA : La Shelby American ha stretto un accordo con la Sixt per realizzare una serie limitata della Shelby GT-S da proporre nelle flotte di noleggio in California, Florida e Nevada nel corso dell'estate. Il primo lotto di 20 esemplari è già in fase di realizzazione e sarà personalizzato con i loghi Sixt Edition. Si tratta di una operazione simile a quella che negli anni '60 coinvolse la Hertz e la Ford stessa, che creò per l'occasione la serie speciale ...

Venezuela - due morti Negli scontri. Tensione tra Russia e Usa : Non sono tardate ad arrivare, intanto, le prime reazioni da parte della politica internazionale sulla delicata situazione che sta vivendo il Venezuela. Se la Colombia ha chiesto di convocare una ...

Philip Morris - via libera Fda a vendita sistema Iqos Negli Usa : Roma, 2 mag., askanews, - Via libera dalla autorità Usa alla commercializzazione negli Stati Uniti del "sistema di riscaldamento del tabacco" Iqos prodotto dalla Philip Morris International. Quest'...

Cresce la tensione Usa-Russia sul Venezuela : lacrimogeni e sassaiole - due morti Negli scontri : Salgono a due le vittime delle tensioni che da giorni infiammano le piazze del Venezuela dove sono in corso agguerriti scontri fra quanti si ribellano al governo di Maduro e le forze messe in campo dallo stesso presidente. Nella notte una donna è rimasta uccisa. Si tratta di Jurubith Rausseo, 27 anni, deceduta in ospedale dopo essere stata raggiunt...

Venezuela - gas lacrimogeni e sassaiole : diversi feriti Negli scontri. Tensione Usa-Russia : La crisi nel Paese latinoamericano ha innescato un vero e proprio braccio di ferro tra Washington e Mosca, con accuse reciproche, minacce e toni da Guerra Fredda

Tensione tra Usa e Russia sul Venezuela. Gas lacrimogeni e sassaiole - vari feriti Negli scontri : Esplode lo scontro tra Stati Uniti e Russia mentre continua pericolosamente a salire la Tensione nelle strade in Venezuela. Almeno otto persone sono rimaste ferite a Caracas a causa delle violenze scoppiate durante alcune delle manifestazioni anti-governative. In particolare ci sono stati scontri in almeno due punti della capitale: da una parte le ...

Biden - Negli Usa deriva xenofoba : ANSA, - WASHINGTON, 30 APR - "Bisogna restituire decenza e dignita' al Paese": lo afferma Joe Biden in un nuovo video della sua campagna elettorale in cui mette in guardia da quella che considera una ...

La serie Tredici ha fatto aumentare i suicidi degli adolescenti Negli Usa? Ecco cosa pensa una ricerca - con molte cautele - : Secondo una ricerca dell'Nih, Tredici è associata a un amento dei suicidi tra i maschi adolescenti americani. Ma ricercatori per ora non hanno dimostrato alcun nesso causale, solo un incremento senza ...

La serie Tredici ha fatto aumentare i suicidi degli adolescenti Negli Usa? Ecco cosa pensa una ricerca (con molte cautele) : Le 13 ragioni per cui una giovane ragazza, di nome Hannah Baker, si è tolta la vita. È questo il il punto su cui ruota la storia della famosa serie televisiva 13 Reasons Why (in italiano tradotta con Tredici), andata online con la prima stagione su Netflix il 31 marzo 2017. E sebbene da una parte sia stata fin da subito acclamata, dall’altra la serie tv ha generato scetticismo e dibattiti nei numerosi paesi in cui è stata trasmessa, per ...

Nuovo caso di infezione da batteri “mangia-carne” Negli Usa : un uomo ha quasi perso un piede : A pochi giorni dal caso di un uomo in Florida che ha rischiato la vita e l’amputazione di un braccio a causa di rari batteri “mangia-carne”, una seconda famiglia si è fatta avanti condividendo una storia simile. Rischia la vita per un banale incidente di pesca: contrae la fascite necrotizzante, l’infezione dei batteri “mangia-carne” Barry Briggs, di Waynesville (Ohio), ha dichiarato ad ABC Action News di essersi sentito male a Tampa, in Florida, ...

California - attacco alla sinagoga : è allarme suprematismo Negli Usa : Biden ha puntato sulla battaglia per l'anima degli Usa perché in questo momento è l'argomento più forte per consolidare la sua base, visto ad esempio il buon andamento dell'economia che favorisce ...

Paura per il morbillo Negli Usa - scatta la quarantena. Trump : «Vaccinatevi» : «L'Europa è la regione nel mondo con il livello più basso di fiducia sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini e questo è un rischio per la salute pubblica - ha detto all' Ansa il vicepresidente della ...