Ncis New Orleans 6 | trama | cast e anticipazioni Quando esce

NCIS Los Angeles e Ncis New Orleans rinnovate : l’annuncio ufficiale (ma scontato) della CBS : Prevedibile il rinnovo di NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans. Gli spin-off di NCIS torneranno il prossimo anno, rispettivamente per una undicesima e sesta stagione. Il network americano, forte del successo di due delle sue serie di punta, non può proprio fare a meno delle squadra di Callen e di Pride, che in questi anni hanno regalato al pubblico storie avvincenti, ricche di azione e colpi di scena. Kelly Kahl, presidente della CBS ...