Nba playoff | Sixers-Raptors | le 5 sentenze di gara-3

Nba - playoff : Embiid boom - i Sixers schiantano Toronto : serie sul 2-1 : Joel Hans Embiid, 25 anni. Afp Philadelphia, 3,-Toronto, 2, 116-95, 2-1 nella serie, Dopo un inizio di serie sottotono arriva l'esplosione, peraltro attesa soprattutto dai fan di Philadelphia, di Joel ...

Playoff Nba - sorpasso Sixers : Toronto sconfitta da un super Embiid : Embiid autore di una grande prova in gara-3 della serie tra i suoi Sixers e Toronto, adesso Phila è avanti 2-1 Embiid show nella notte di Playoff NBA nella quale Philadelphia ha effettuato il sorpasso su Toronto. Dopo il primo atto della serie dominato dai Raptors infatti, la serie si trova adesso sul 2-1 per i Sixers, trascinati stanotte dal loro centrone di origini africane. 116-95 il punteggio sul parquet dei 76ers, con 33 punti di ...

Basket - Nba playoff 2019 : Philadelphia domina gara-3 contro Toronto. Embiid e Butler firmano il 2-1 : Philadelphia ritrova il vero Joel Embiid e domina gara-3. I 76ers si portano sul 2-1 nella serie contro i Toronto, superando i Raptors per 116-95. L’aria di casa fa benissimo al centro camerunense, che si riscatta dopo due prestazioni opache nelle prime due gare, chiudendo con una perentoria doppia doppia da 33 punti e 10 rimbalzi. Anche Jimmy Butler offre un contributo importante alla causa dei padroni di casa, avvicinando la sua prima ...

Basket - playoff Nba Portland sbanca Denver - è 1-1 nella serie : Denver - Portland si rialza, sbanca il Pepsi Center al termine di una gara molto fisica e pareggia la serie, 1-1, della semifinale di Conference contro Denver. Finisce 97-90 nonostante un Damian ...

Playoff Nba – La tranquillità di Kevin Durant : “la postseason è il momento più divertente - sto giocando alla grande” : Kevin Durant alza il suo livello nei Playoff e si… diverte: il campione di Golden State risulta ancora una volta decisivo per i successi della franchigia della Baia Una media di 35 punti a partita contro i Clippers, con l’ultima gara chiusa a 50 punti per cancellare ogni tentativo di rimonta di Gallinari e soci. Una media di 32 punti contro gli Houston Rockets nelle due gare giocate e vinte da Golden State. In questa ...

Basket - Nba playoff 2019 : CJ McCollum trascina Portland sul campo di Denver - parità ristabilita nella serie (1-1) : Successo esterno in gara-2 della sfida tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, semifinale della Western Conference dei Playoff NBA 2018-2019. La formazione allenata da Terry Stotts si impone con il punteggio di 90-97 replicando al successo degli uomini di Michael Malone nella partita di apertura, ristabilendo l’equilibrio nella serie (1-1) e volgendo a proprio favore il fattore campo in attesa dei prossimi due incontri da giocare in ...

Basket - semifinali playoff Nba : Golden State sul 2-0 - Milwaukee pareggia i conti : NEW YORK - Milwaukee pareggia i conti con Boston, Golden State si porta sul 2-0 con Houston. Fattore campo rispettato in gara 2 delle semifinali dei playoff Nba. I Bucks si rialzano dopo la prova ...

Playoff Nba - James Harden : 'Ci vedo a malapena'. Tre giorni per recuperare prima di gara-3 : Il colpo è arrivato duro in entrambi gli occhi: il sinistro ha subito una lacerazione, mentre il destro è rimasto a lungo arrossato. La sostanza però non cambia: James Harden ha giocato alla cieca o ...