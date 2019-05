Nba playoff | Embiid e Butler la strana coppia di Philadelphia

Playoff Nba – Marcus Smart corre verso il ritorno : “il dolore è diminuito - ma valuto giorno per giorno” : Marcus Smart sulla via del recupero: la guardia dei Celtics parla delle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio all’addome e non vede l’ora di rientrare sul parquet Durante la serie contro gli Orlando Magic, Marcus Smart ha accusato uno strappo ai muscoli addominali che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. La guardia dei Boston Celtics sta proseguendo verso un lento recupero che dovrebbe ultimarsi nei prossimi ...

Playoff Nba – Malcom Brogdon non recupera per Gara-3 - Antetokounmpo : “fondamentale - ma torni solo se pronto” : Malcom Brogdon non recupera per Gara-3: il playmaker dei Bucks ancora fuori per infortnuio da metà marzo. Antetokounmpo lo aspettare, ma non vuole che venga forzato il suo recupero Malcom Brogdon salterà Gara-3 della semifinale di Conference tra Celtics e Bucks. Il playmaker di Milwaukee é fermo da marzo a causa di un problema al piede che lo ha costretto a saltare le ultime 19 gare. Pur essendo sulla via del recupero, Brogdon verrà ...

Playoff Nba : Joel Embiid - per coach Brown 'il giocatore più decisivo della serie' : Se le cose vanno bene invece, devo dimostrarlo, devo far capire al pubblico e al mondo che mi sto divertendo. E sono sicuro che questo porti dei benefici anche alla squadra: tutti sul parquet ...

Playoff Nba - Brogdon ufficialmente 'out' per gara-3 - ma i Bucks sognano il ritorno : Sul report ufficiale compilato dalla lega alla vigilia di gara-3 tra Boston e Milwaukee ci sono tre lettere " "Out" " accanto al nome di Malcolm Brogdon, ma la point guard dei Bucks è in palestra che ...

Playoff Nba : Philadelphia batte Toronto 116-95 e si porta sul 2-1 : Philadelphia - Joel Embiid , soprannominato The Process, è il vero protagonista della notte NBA, dove in gara tre Philadephia Sixers batte Toronto Raptors per 116-95 e si porta sul 2-1 nei Playoff. Il ...

Playoff Nba - Kyle Lowry ammette : 'Non sto aiutando abbastanza Kawhi Leonard' : Leonard e Siakam. Siakam e Leonard, nel bene o nel male. Quando si vince e quando si perde con 20 lunghezze di margine, in questi Playoff, sono loro due l'anima della squadra su entrambi i lati del ...

Playoff Nba. Sixers-Raptors - colpi proibiti di Ben Simmons e Pascal Siakam in gara-3 : Dieci punti, sette rimbalzi e sette assist. La solita tripla doppia avvicinata con grande facilità, nonostante il 5/13 al tiro. Philadelphia vince e Ben Simmons non può che essere soddisfatto del ...

Basket - Nba playoff 2019 : Philadelphia domina gara-3 contro Toronto. Embiid e Butler firmano il 2-1 : Philadelphia ritrova il vero Joel Embiid e domina gara-3. I 76ers si portano sul 2-1 nella serie contro i Toronto, superando i Raptors per 116-95. L’aria di casa fa benissimo al centro camerunense, che si riscatta dopo due prestazioni opache nelle prime due gare, chiudendo con una perentoria doppia doppia da 33 punti e 10 rimbalzi. Anche Jimmy Butler offre un contributo importante alla causa dei padroni di casa, avvicinando la sua prima ...

Playoff Nba - Embiid ha un problema di nome Gasol - ma promette di avere pazienza : È quello che sperano i tifosi dei Sixers in vista della partita di questa notte da seguire su Sky Sport NBA e in replica venerdì con commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi. IL RIASSUNTO DELLA ...

Basket - playoff Nba Portland sbanca Denver - è 1-1 nella serie : Denver - Portland si rialza, sbanca il Pepsi Center al termine di una gara molto fisica e pareggia la serie, 1-1, della semifinale di Conference contro Denver. Finisce 97-90 nonostante un Damian ...