NBA | D' Angelo Russell fermato all' aeroporto di New York per possesso di marijuana

sport.sky

(Di venerdì 3 maggio 2019) Inizia nel peggiore dei modi l'estate più importante della giovane carriera di D', protagonista in positivo della super stagione dei Brooklyn Nets " al massimo in carriera per punti ...

dchinellato : ???? #WeGoHard D’Angelo Russell busted at LaGuardia Airport with marijuana in his checked baggage hidden in a tea bot… - mariot_22 : Nets, D’Angelo Russell fermato per possesso di marijuana a LaGuardia - danisailor7 : RT @dchinellato: ???? #WeGoHard D’Angelo Russell busted at LaGuardia Airport with marijuana in his checked baggage hidden in a tea bottle… -