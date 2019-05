nato il royal baby? Il principe Harry ha annullato la visita ufficiale

“Il royal baby non è ancora nato” : una fonte reale smentisce le indiscrezioni sul figlio del principe Harry e Meghan Markle : “No, il royal baby non è ancora nato“. A rivelarlo è una fonte anonima dello staff della royal Family che al Daily Mail ha smentito categoricamente che il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle possa già essere nato in segreto. Certo, ormai è una questione di “giorni, forse ore”, ha precisato. Il termine annunciato per la gravidanza della duchessa del Sussex era stato indicato come fine aprile-inizio maggio, ...

“Il royal baby è nato” : l’ambulanza che va a prendere Meghan - l’annuncio alla radio ma da Buckingham Palace negano : Il deejay di una radio britannica ha dato l’annuncio tanto atteso: «Il royal baby è già nato». Ma da Buckingham Palace negano tutto. La nascita, prevista proprio tra fine aprile e inizio maggio, è avvolta dal mistero. Meghan e Harry vogliono che resti un fatto privato, nonostante le proteste dei sudditi che vorrebbero condividere – come accade da sempre – il lieto evento con la famiglia reale. Chris Evans, noto deejay inglese ...

«Il royal baby è nato» : lo ha annunciato in radio un deejay inglese : Meghan Markle e Harry, un deejay inglese ha annunciato: «Il royal baby è già nato». La nascita di baby Sussex è diventata un vero e proprio giallo a livello...

Meghan Markle sta partorendo?/ Chris Evans : 'Il Royal Baby è nato' - ma il protocollo. : Meghan Markle in travaglio? Chris Evans: 'Il Royal Baby è nato', ma il protocollo smentisce: dovrà essere annunciato l'inizio del travaglio

Il Royal baby di Harry e Meghan è già nato? : baby Sussex, il figlio o la figlia di Harry e Meghan, potrebbe essere già nato, anche se la notizia continua a non filtrare dagli ambienti della Royal Family britannica. Lo ha detto Chris Evans, un popolare DJ che lavora per Virgin Radio e che è diventato molto famoso per avere anche malamente condotto Top Gear, prima di decidere di andarsene nel 2...

Meghan Markle - deejay inglese : "Il royal baby è già nato" : Si sta per giungere a una svolta per quanto riguarda il giallo della nascita del royal baby, prevista tra la fine di aprile e gli inizi di maggio. Secondo Chris Evans, un popolare deejay inglese di Virgin Radio, il settimo erede nella linea di successione al trono sarebbe già nato.Chris Evans è noto Oltremanica per aver condotto in televisione il programma Top Gear. L'uomo, ha riferito che negli ultimi giorni la Regina Elisabetta si è ...

Meghan Markle e il royal baby - la rivelazione di Chris Evans : “So che il bambino è già nato” : Quella di Meghan Markle è già stata definita da molti come la “gravidanza più lunga della storia”, motivo per cui da qualche settimana si sono fatte sempre più insistenti le voci secondo cui il royal baby sarebbe in realtà già nato ma il lieto evento verrebbe tenuto segreto dai Duchi del Sussex. A dare un’ulteriore conferma di questa ipotesi è Chris Evans. Il presentatore britannico si è infatti lasciato scappare una frase ...

Harry andrà in Olanda - quindi il royal baby è già nato? : La gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i meme La gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i meme La gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa ...

Meghan Markle - il royal baby è gia nato? La Regina Elisabetta in visita a Frogmore Cottage : È nato? E' la domanda che tutti si chiedono. Da settimane il royal baby tiene banco su pagine di giornali e in tv. E oggi l'ultima indiscrezione: la Regina Elisabetta, stando al The...

La regina Elisabetta a Frogmore Cottage da Meghan e Harry : il royal baby è nato? : E' nato? E' la domanda che tutti si chiedono. Da settimane il royal baby tiene banco su pagine di giornali e in tv. E oggi l'ultima indiscrezione: la regina Elisabetta, stando al The Sun,...

La regina Elisabetta a Frogmore Cottage. Il royal baby è nato? : La gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i meme La gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i meme La gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa gravidanza «infinita» di Meghan Markle: tutti i memeLa ...

Non è ancora nato ma è già pieno di impegni : il tour del royal baby : royal baby: le foto fuori dalla Lindo Wingroyal baby: le foto fuori dalla Lindo Wingroyal baby: le foto fuori dalla Lindo Wingroyal baby: le foto fuori dalla Lindo Wingroyal baby: le foto fuori dalla Lindo Wingroyal baby: le foto fuori dalla Lindo Wingroyal baby: le foto fuori dalla Lindo Wingroyal baby: le foto fuori dalla Lindo Wingroyal baby: le foto fuori dalla Lindo Wingroyal baby: le foto fuori dalla Lindo WingChe Meghan Markle avesse ...

Il Royal Baby è già nato? L'esilarante risposta del principe William alle domande dei giornalisti : In queste ore la fibrillazione è alta nel Regno Unito e in tutto il mondo, alimentata dal fatto che su questo ultimo arrivato della famiglia reale aleggia un riserbo che né George né Charlotte né ...

Meghan Markle assente alle nozze di Idris Elba : il Royal Baby è già nato? : Gli indizi sulla possibile nascita del Royal Baby continuano, soprattutto dopo che Meghan Markle e Harry hanno deciso di disertare a sorpresa le nozze di Idris Elba. L’attore, considerato uno fra gli uomini più sexy del mondo, è convolato a nozze con Sabrina Dhowre, collega 29enne (lui ha 46 anni) conosciuta in Canada sul set di Il domani tra di noi, pellicola in cui recitava accanto a Kate Winslet. Un amore travolgente, arrivato dopo due ...