Napoli | spari tra la folla | pregiudicato in fin di vita Grave bimba di quattro anni

Agguato e spari tra la folla a Napoli - grave una bimba di quattro anni : spari tra la folla nel pomeriggio a Napoli, tra Piazza Nazionale e le strade limitrofe. L’obbiettivo era probabilmente il pregiudicato Salvatore Nurcaro, 32 anni, che è in fin di vita. Un proiettile ha raggiunto una bambina di quattro anni, che si trovava a passare in compagnia della nonna. La piccola è stata raggiunta da un proiettile che le ha at...

Spari a Napoli - grave la bimba di 3 anni : 19.57 E' rimasta ferita gravemente la bambina di 3 anni coinvolta insieme alla nonna nella sparatoria avvenuta a Napoli, nei pressi di piazza Nazionale. "Un proiettile le ha attraversato i polmoni da destra a sinistra senza però ledere il cuore -dice la dg del "Santobono", Anna Maria Minicucci- conficcandosi tra le costole". Per i medici la piccola non è in pericolo di vita e si sta procedendo a stabilizzarla, in attesa dell'intervento ...

Napoli - spari in strada : tre feriti : 19.00 spari tra la folla in piazza Nazionale a Napoli. Tre i feriti tra i quali una bambina di 3 anni. Uno dei tre feriti, un pregiudicato di 32 anni, probabilmente bersaglio dell' attacco, raggiunto da 6 proiettili è ricoverato al 'Loreto Mare' in gravi condizioni. La bambina, colpita soltanto di striscio è stata trasportata all' ospedale pediatrico Santobono. Ferita anche una 50enne, nonna della bambina. La Polizia indaga sul fatto.

Napoli - spari tra la folla : pregiudicato in fin di vita. Grave bimba di tre anni - ferita anche la nonna : Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite a colpi di arma da fuoco in un agguato tra la folla avvenuto poco prima delle 17.30 all'angolo tra piazza Nazionale e via...

