Napoli | spari in strada | ferita una bimba

Napoli - spari in strada : tre feriti : 19.00 spari tra la folla in piazza Nazionale a Napoli. Tre i feriti tra i quali una bambina di 3 anni. Uno dei tre feriti, un pregiudicato di 32 anni, probabilmente bersaglio dell' attacco, raggiunto da 6 proiettili è ricoverato al 'Loreto Mare' in gravi condizioni. La bambina, colpita soltanto di striscio è stata trasportata all' ospedale pediatrico Santobono. Ferita anche una 50enne, nonna della bambina. La Polizia indaga sul fatto.

Napoli-Arsenal - Monreal sparisce dal campo per cinque minuti : è dovuto scappare in bagno : cinque giri di orologio che non hanno pesato nell'economia del match dei Gunners e che hanno permesso a Monreal di concludere l'incontro senza ulteriori complicazioni.

Napoli - spari da uno scooter : ucciso un uomo - ferito il figlio | Il nipotino ha visto tutto? | Foto : Stavano entrando in auto quando sono stati raggiunti da due persone a bordo di uno scooter. E' stato ucciso così Luigi Mignano, 57 anni, considerato vicino al clan Rinaldi egemone della zona. ferito il figlio. Sul posto dell'agguato ritrovato uno zaino di un bimbo, si tratterebbe del nipote della vittima

Napoli. Spari contro attività commerciali di piazza Trieste e Trento 6 fermi : Operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli. I militari hanno fermato 6 persone (una minorenne) che sono accusate di

Napoli - spari contro negozi : 6 fermati : 7.00 I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno fermato 6 persone (una minorenne)accusate di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, spari in luogo pubblico e danneggiamento, reati aggravati da metodo e finalità mafiose. L'operazione giunge a seguito dei fatti del 19 marzo,quando furono esplosi molti colpi d'arma da fuoco contro attività commerciali di piazza Trieste e Trento,nel centro di Napoli.A scatenare la sparatoria, una ...

Spari sulla città di Napoli. I clan fanno paura a colpi di arma da fuoco : Si spara a Napoli. Si spara tutti i giorni. Si spara ad altezza d'uomo. Si spara nelle vetrine, si spara in aria, si spara per terrorizzare, per dettare legge, per imporre il pizzo, per capriccio e ...

Spari nel salotto di Napoli : «Terra contesa dai clan - qui ci scappa il morto» : La guardia giurata parla fitto fitto al telefono, sta aggiornando un collega: «Lo sai che hanno trovato un altro colpo in una saracinesca? È alla gioielleria De Simone, qui dietro,...

Napoli - spari colpiscono due noti bar di piazza Trieste e Trento : Colpi di pistola sono stati esplosi questa notte verso le 2 in piazza Trieste e Trento, nel cuore del centro di Napoli, contro le installazioni di due bar da sconosciuti. I due locali, «Caffe...

