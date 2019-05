Napoli | il degrado di Port' Alba | arriva L' Amica geniale ma i graffiti sono intoccabili

'Prigionieri di cantieri e degrado' - a Napoli l'ira dei residenti dell'Anticaglia : L'ennesimo appello lanciato da residenti e commercianti del centro antico della città assume via via i contorni della vera e propria rivolta. Da ormai diversi mesi i cittadini che vivono e lavorano ...

Napoli ? Bellezza di cui innamorarsi ma tanto degrado e disservizi : Una città bellissima, di cui innamorarsi , ma sporca e poco sicura. È l’immagine di Napoli che emerge dal libro bianco di Federalberghi in cui sono raccolte le impressioni dei turisti in città ospiti delle strutture ricettive. Un dossier corposo di cui Il Mattino riporta alcuni stralci. Una turista milanese ospite del Chiaia Hotel de Charme, ad esempio, ha chiesto spiegazioni della sporcizia accumulata lungo la strafa pedonale. Turisti francesi e ...

Roma - Caterina Balivo denuncia il degrado : «Immondizia - traffico - e buche. Sembra Napoli negli anni '90» : Caterina Balivo lancia un appello per salvare Roma dal degrado . Di ritorno nella città che la aveva accolta vent' anni fa, Caterina Balivo trova una Roma sporca, in balìa...

Napoli - nel rione de L'Amica Geniale degrado e disservizi : Sono passati 8 anni dalla pubblicazione del primo volume de "L"Amica Geniale" e 5 mesi dalla messa in onda dell"omonima serie televisiva di successo, ma lo stato di abbandono in cui versa il rione dove è ambientata la storia di Lila e Lenù non è cambiato. Da quando i romanzi di Elena Ferrante sono diventati un fenomeno letterario, hanno iniziato ad accorrere i turisti in quel quadrilatero di palazzoni popolari che si delinea nel quartiere ...