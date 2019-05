Napoli | 31enne fermato per omicidio | ‘Cardone accoltellò anche me ma era libero’

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) È sconvolto Ciro Florio perché lui Alfredo Cardone lo conosce bene. L’uomo accusato di aver accoltellato e ucciso il padre 55enne davanti al supermarket di famiglia una settimana fa aera un suo cliente. Infatti, Floirio ha un laboratorio di tatuaggi nella città partenopea che il figliodel negoziante ha frequentato assiduamente fino a un anno fa. Tra i due si era instaurato un rapporto cordiale, poi Cardone era cambiato: era depresso per colpa del lavoro e aveva rivolto delle minacce gratuite al tatuatore, fino a concretizzarle una notte di marzo dell’anno scorso.Le minacce di Alfredo Cardone a Ciro Florio Ora che Alfredo Cardone è di nuovo protagonista in un caso di cronaca nera, Ciro Florio ha voluto raccontare quel terribile episodio che è stato preceduto mesi prima da uno strano antefatto: “Tutto comincia nel dicembre 2017 quando una sera, mentre stavo chiudendo, ...

