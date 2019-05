laragnatelanews

(Di venerdì 3 maggio 2019)Archiviato l’annuale Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni in Laterano, che ha visto sul suo palco artisti come Noel Gallagher, i Negrita, Ghali, i Subsonica, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Carl Brave, il vincitore dell’ultima edizione di X-Factor Anastasio, Achille Lauro, Motta, Gazzelle, gli Ex-Otago, Gazzelle e molti altri,no ad arrivare i primi singoli estivi e con essi conferme e indiscrezioni relative alle tante kermesse che accompagneranno l’estatele italiana. A partire da una notizia clamorosa: dopo sei edizioni, Canale 5 non trasmetterà per la prima volta dal 2013 il Summer Festival, di cui abbiamo nella scorsa edizione seguito gli sviluppi, dalla prima tappa alla finale di Milano che ha visto vincitrice Amore e Capoeira di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e Sean Kingston. Non è ancora noto se il format sia stato cancellato in modo definitivo ...

laragnatelanews : Musica in TV: inizia a delinearsi il panorama dei grandi appuntamenti dell’estate 2019. Si comincia con Radio Itali… - evyna : Musica in TV: inizia a delinearsi il panorama dei grandi appuntamenti dell’estate 2019. Si comincia con Radio Itali… - RGargiu : Amnesia, Ibiza. Coordinatrice Esn esce dalla discoteca e dice: “a me non piace questa musica, io sono più una tipa… -