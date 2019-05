MotoGp Jerez 2019 | Petrucci vola nelle libere 2 Risultati e tempi | Vale soltanto 16esimo

MotoGp – Danilo Petrucci stupisce nelle Fp2 di Jerez : “contento del passo gara - ma ciò che conta è la gara di domenica” : Danilo Petrucci chiude davanti a tutti le Fp2 di Jerez: il pilota Ducati si dice contento del passo gara, ma mantiene la concentrazione in vista della gara di domenica La Ducati monopolizza le Fp2 del Gp di Jerez. La scuderia di Borgo Panigale firma una strepitosa doppietta, piazzando Dovizioso in seconda posizione e Petrucci al primo, con il tempo più veloce. Intervistato nel post Fp2 ai microfoni di Sky Sport, Petrucci si è detto ...

MotoGp Jerez - curva intitolata a Pedrosa. Dovizioso : “Per me è strano”. Rossi : “Non mi piacerebbe”. Marquez : “A me sì” : La MotoGp torna in pista per il gran premio di Spagna sulla pista di Jerez, dove quest’anno verrà intitolata la curva 6 a Dani Pedrosa, il due volte campione del mondo della 250 ritiratosi al termine della scorsa stagione e adesso alla Ktm come collaudatore. Ed è proprio questo argomento al centro della conferenza stampa dei piloti prima della gara. “Suona un po’ strano vedere un nome di un pilota associato alla curva. Non sono ...

MotoGp – Vinales 3° - Rossi 18° nelle Fp1 di Jerez de la Frontera : l’analisi di Meregalli rassicura i fan Yamaha : Maio Meregalli analizza la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera dei piloti Yamaha: ecco come sono andate le FP1 per Vinales e Rossi E’ andata in scena questa mattina la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera: una fantastica doppietta Honda nella prima mattinata di lavoro del primo round europeo della stagione di MotoGp, con Marquez davanti al suo compagno di squadra Jorge ...

VIDEO GP Spagna MotoGp 2019 - nuovo asfalto a Jerez : ecco come cambia il circuito per la gara : Buona parte del tracciato di Jerez è stato riasfaltato in occasione del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend. Il circuito dell’Andalusia presenta dunque un nuovo manto stradale che i piloti dovranno cercare di studiare al meglio durante le prove libere per poi essere performanti in qualifica e in gara. Le novità più importanti riguardano soprattutto le curve 8 e 13, a essere rimasti intatti sono ...

MotoGp Jerez 2019 - orari tv - diretta Sky e differita Tv8 - : "L'anno scorso sono arrivato qui esattamente con gli stessi punti, 45, uno sotto Dovizioso, leader di allora, ndr,, questa pista si adatta al mio stile di guida - aggiunge il campione del mondo - ...

MotoGp – Terminate le prime libere del Gp di Spagna : Lorenzo sorprendente a Jerez - Valentino Rossi in difficoltà [TEMPI] : Marc Marquez è il più veloce della prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera, Lorenzo sorprendente in Spagna: Valentino Rossi in difficoltà E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera, primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp. Davanti al pubblico spagnolo si è concretizzata una speciale doppietta Honda al termine delle Fp1, con Marc Marquez in testa alla classifica dei ...

MotoGp Jerez Marquez : "Risolta la causa della caduta di Austin" : Prima tappa europea del mondiale 2019 della MotoGP con la pista di Jerez ponta ad accogliere i suoi eroi, a cominciare dai piloti iberici, desiderosi di emergere davanti al loro pubblico. Rins, fresco ...

MotoGp - GP Spagna. Valentino Rossi a Sky : 'Il nuovo asfalto di Jerez potrebbe aiutare' : Rossi arriva in Spagna da secondo nel Mondiale con 51 punti, a -3 dal leader della classifica Andrea Dovizioso. Una situazione ideale per affrontare il primo GP europeo, che apre una serie di gare ...

MotoGp – Lorenzo ci crede - Jorge positivo a Jerez nonostante le difficoltà : “vittoria? Perchè no?” : I problemi dei primi tre Gp non abbattono Jorge Lorenzo: il maiorchino della Honda pronto a far bene a Jerez de la Frontera La prima gara europea della stagione 2019 di MotoGp regala a Jorge Lorenzo sensazioni positive: nei giorni scorsi ha più volte rivelato sui social che punta alla vittoria, nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare nei primi tre Gp della stagione. Nella gara di Austin, Lorenzo ha avuto un problema tecnico con la sua ...

MotoGp - Gp Jerez Conferenza Stampa : Marquez - 'Abbiamo capito il motivo della caduta di Austin - ma non lo posso dire' : MotoGP Gp Spagna Conferenza Stampa - Alla Conferenza Stampa del Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Motomondiale 2019, era presente anche Marc Marquez . Il Campione del Mondo in carica è reduce dalla caduta di Austin, arrivata mentre era al comando, ma questo sembra non aver minato la sua fiducia. Il pilota di Cervera ha raccontato di non essersi scoraggiato dopo la ...