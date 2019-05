MotoGp | giornata terribile per Valentino Rossi | le parole del Dottore spaventano la Yamaha

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il pilota dellaha analizzato la primadi prove libere, esprimendo le sensazioni avvertite in pistada dimenticare pera Jerez, il pilota dellaè rimasto lontanissimo dalla top ten sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere.AFP/LaPresseSono tanti i problemi che attanagliano la M1 del, apparso alquanto pessimista ai microfoni di Sky Sport: “sapevamo di fare un po fatica, che Jerez sarebbe stata tosta. Speravamo che con le modifiche di essere un po meglio qua, ma siamo in difficoltà. E’ stata unadura: non sono veloce, non mi trovo con la moto e non riesco a spingere forte. Sono abbastanza indietro, sono stati due turni difficili. Secondo me dipende tutto da come lavorano le gomme su questo asfalto, soffriamo e abbiamo poco grip. I tempi non vengono, bisognerà migliorare e ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #SpanishGP #JerezGP #Dovizioso ha aggiunto: 'La classifica finale non rispecchia i valori in campo' https://t.… - motograndprixit : #MotoGP #SpanishGP #JerezGP #Dovizioso ha aggiunto: 'La classifica finale non rispecchia i valori in campo' - motosprint : #Jerez #MotoGP, day1: #Petrucci il più veloce nella prima giornata -