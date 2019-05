MotoGP | analisi prove libere GP Spagna 2019 | Ducati e Honda iniziano con il piede giusto

MotoGP – Vinales 3° - Rossi 18° nelle Fp1 di Jerez de la Frontera : l’analisi di Meregalli rassicura i fan Yamaha : Maio Meregalli analizza la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera dei piloti Yamaha: ecco come sono andate le FP1 per Vinales e Rossi E’ andata in scena questa mattina la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera: una fantastica doppietta Honda nella prima mattinata di lavoro del primo round europeo della stagione di MotoGp, con Marquez davanti al suo compagno di squadra Jorge ...

MotoGP – Dalle chance di Valentino Rossi alle gomme - Agostini tra analisi ed un velo di ‘polemica’ : “il Motomondiale non dovrebbe essere così” : La sincerità di Giacomo Agostini: dal favorito alla competitività di Valentino Rossi, l’ex campione senza peli sulla lingua sulla questione ‘gomme’ E’ iniziato il weekend di gara di Jerez de la Frontera: i piloti della classe regina sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere del primo Gp europeo della stagione, che regalerà sicuramente tante sorprese e puro spettacolo. Marquez andrà a caccia del ...

MotoGP a Jerez : l'analisi di Brembo : Dal 3 al 5 maggio il circuito di Jerez ospiterà il quarto appuntamento del mondiale. Intitolato alla memoria di Ángel Nieto, il pluricampione del mondo scomparso nel 2017, ospita la classe regina dal 1987 però, curiosamente, nel 1988 la gara è stata etichettata GP Portogallo perché il GP Spagna si è disputato a Jarama. Nel 1992 è diventato il ...

MotoGP - analisi prove libere GP USA 2019 : la Yamaha stupisce - ma Marquez rimane il favorito - Ducati dove sei? : La prima giornata di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 della MotoGP ha preso il via con una sorpresa non da poco. Sul Circuit of The Americas, infatti, non c’è Marc Marquez davanti a tutti nella classifica generale. Lo ha preceduto, con pieno merito e costanza di rendimento, Maverick Vinales. Lo spagnolo ha sfruttato una Yamaha in gran spolvero per fissare il miglior tempo assoluto scendendo sotto il muro del 2:04 e ...

MotoGP Austin : l'analisi di Brembo : Disegnato dall'architetto tedesco Hermann Tilke , è uno dei pochi tracciati al mondo a ospitare sia il Motomondiale che la Formula 1: il tempo sul giro delle monoposto è inferiore di mezzo minuto ...

MotoGP - Analisi qualifiche GP Argentina : Valentino Rossi e Dovizioso consistenti nei long-run - obiettivo podio. Marquez logico favorito : Marc Marquez mette il suo primo mattoncino in vista della gara di domani, centrando la sua 81esima pole position in carriera, un numero letteralmente eccezionale per il 26enne catalano. Il Gran Premio di Argentina di MotoGP di Termas de Rio Hondo lo vede, ancora una volta, come ovvio favorito. Non solo perché scatterà davanti a tutti ma, soprattutto, perché in questi due giorni ha dimostrato di disporre di una Honda impeccabile per il suo stile ...

MotoGP - analisi prove libere GP Argentina 2019 : Marquez pronto a dominare - Ducati vicina - Yamaha in cerca di conferme : L’anno scorso il Gran Premio di Argentina di MotoGP mise in mostra un Marc Marquez che sembrava l’elogio di Giano Bifronte. Dominatore assoluto tra prove libere e qualifica, con distacchi notevoli su tutti i rivali, quindi disastroso in gara, sin dallo spegnimento della sua Honda in griglia, fino ai vari contatti provocati nella corsa, con l’eliminazione di Valentino Rossi che gli costò una (sacrosanta) squalifica. Fast ...

MotoGP – Valentino Rossi in difficoltà - Vinales senza problemi : l’analisi di Meregalli dopo il warm up in Qatar : Maio Meregalli, il lavoro del warm up di Valentino Rossi e le l’ottimismo per la gara di Vinales in Qatar Il Gp del Qatar di MotoGp si avvicina sempre più: Maverick Vinales partirà dalla pole position, seguito da Dovizioso e Marquez. Più lontano invece Valentino Rossi, che non è riuscito ieri a superare la Q1 e quindi lottare con i suoi colleghi per le migliori posizioni della griglia di partenza. AFP/LaPresse Lavoro comparativo oggi ...

MotoGP - Analisi Qualifiche Losail 2019 : Yamaha paradiso e inferno - la Ducati c’è! Marc Marquez furbo : Le prime Qualifiche del GP di Losail (Qatar) del Mondiale 2019 di MotoGP sono andate in archivio e gli spunti sono diversi, come è anche normale trattandosi di “primo giorno di scuola”. In condizioni piuttosto insolite, con temperature basse ed un vento fastidioso, il “Top Gun” del Motomondiale è tornato a porre il proprio sigillo. Ci si riferisce a Maverick Vinales che, in sella alla Yamaha, ha saputo interpretare alla ...