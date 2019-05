Moto Gp | Valentino Rossi deluso | ' Prima giornata difficile | speravamo di essere più

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Non sono veloce - non ho feeling. Le gomme sono un problema” : Venerdì molto difficile per Valentino Rossi che non è mai riuscito a brillare durante le prove libere del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha concluso al sedicesimo posto nella classifica combinata dei tempi, non riuscendo mai a piazzare la zampata giusta nel corso delle due sessioni andate in scena a Jerez: sofferenza sia nella FP1 che nella FP2, la Yamaha ha riscontrato delle criticità sia con le gomme hard che con ...

MotoGp - giornata terribile per Valentino Rossi : le parole del Dottore spaventano la Yamaha : Il pilota della Yamaha ha analizzato la prima giornata di prove libere, esprimendo le sensazioni avvertite in pista giornata da dimenticare per Valentino Rossi a Jerez, il pilota della Yamaha è rimasto lontanissimo dalla top ten sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere. AFP/LaPresse Sono tanti i problemi che attanagliano la M1 del Dottore, apparso alquanto pessimista ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “sapevamo di ...

MotoGP - Prove libere 2 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Petrucci e Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi fatica : Danilo Petrucci ha firmato il miglior tempo nelle Prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha stampato 1:37.909 e ha chiuso con 97 millesimi di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Andrea Dovizioso. Le Rosse di Borgo Panigale hanno brillato a Jerez e hanno avuto la meglio nei confronti di Cal Crutchlow e Marc Marquez, il Campione del Mondo è attardato di 0.238 con la sua Honda. Grandi ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Jerez : la Ducati fa la voce grossa - Valentino Rossi resta lontanissimo [FOTO] : Le due Ducati chiudono davanti a tutti la seconda sessione di prove libere del Gp di Jerez, Valentino Rossi staccato dalla top ten La Ducati chiude alla grande la prima giornata di prove libere del Gp di Jerez, il team di Borgo Panigale piazza le proprie moto davanti a tutti nelle FP2, con Danilo Petrucci che risulta essere il più veloce con il crono di 1:37.909. Dietro di lui il compagno di squadra Andrea Dovizioso, staccato di soli 97 ...

DIRETTA MotoGP/ Streaming video prove libere FP2 : Valentino Rossi predica prudenza : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2019 Jerez: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio, oggi venerdì 3 maggio,.

VIDEO Cucchiaio sulla Yamaha di Valentino Rossi : novità al posteriore della Moto del Dottore in stile Ducati : novità importanti sulla Yamaha di Valentino Rossi in vista del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale motoGP che si correrà nel weekend. Il Dottore, reduce dai due secondi posti in Argentina e negli USA, è in piena lotta per il titolo iridato e va a caccia di un risultato importante a Jerez cercando di sfruttare il nuovo Cucchiaio al posteriore pensato dalla scuderia di Iwata dopo che la Ducati aveva introdotto questa novità in Qatar ...

LIVE MotoGP - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Valentino Rossi e Dovizioso a caccia di Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Si torna in pista dopo la sessione del mattino, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per mettere a punto la propria moto ed effettuare i test di cui hanno bisogno con l’obiettivo di trovare il giusto set-up in vista delle qualifiche e della gara in programma nel weekend. Si inizia a fare sul serio nel corso del ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : risultato FP1. Marc Marquez precede un redivivo Lorenzo. Solo 18° Valentino Rossi : Marc Marquez detta subito legge nelle prove libere 1 del GP di Spagna 2019 che ha preso il via questa mattina a Jerez. Il campione del mondo della Honda, con il dente avvelenato dopo la caduta nel GP di Austin, ha realizzato il miglior tempo in 1’37″921. Il classe 1993 ha strabiliato sin da subito con un passo gara inavvicinabile per la concorrenza, peraltro montando una gomma hard al posteriore, apparsa di gran lunga la più ...

MotoGP - Prove libere1 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez comanda davanti a Lorenzo e Viñales. Indietro Valentino Rossi : Si sono concluse poco fa le prime Prove libere del Gran Premio di Spagna per quel che riguarda la MotoGP. A tenerle in pugno è il padrone di casa per eccellenza, Marc Marquez, che con il tempo di 1’37″946 stacca tutti i suoi rivali, oltre a far segnare in continuazione ottimi tempi, lanciare chiari segnali ed essere l’unico a scendere sotto il muro dell’1’38”. I primi tre della classifica sono tutti spagnoli, ...

MotoGp – Dalle chance di Valentino Rossi alle gomme - Agostini tra analisi ed un velo di ‘polemica’ : “il Motomondiale non dovrebbe essere così” : La sincerità di Giacomo Agostini: dal favorito alla competitività di Valentino Rossi, l’ex campione senza peli sulla lingua sulla questione ‘gomme’ E’ iniziato il weekend di gara di Jerez de la Frontera: i piloti della classe regina sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere del primo Gp europeo della stagione, che regalerà sicuramente tante sorprese e puro spettacolo. Marquez andrà a caccia del ...

MotoGp – Terminate le prime libere del Gp di Spagna : Lorenzo sorprendente a Jerez - Valentino Rossi in difficoltà [TEMPI] : Marc Marquez è il più veloce della prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera, Lorenzo sorprendente in Spagna: Valentino Rossi in difficoltà E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera, primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp. Davanti al pubblico spagnolo si è concretizzata una speciale doppietta Honda al termine delle Fp1, con Marc Marquez in testa alla classifica dei ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Sarà un banco di prova importante per la Yamaha” : Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Si augura di avere risposte positive Valentino Rossi. Il nove volte iridato viene da due round nei quali il podio è stato centrato. Due top-3 che hanno dato fiducia a Rossi e al proprio team. La ...

MotoGP - GP Spagna. Valentino Rossi a Sky : 'Il nuovo asfalto di Jerez potrebbe aiutare' : Rossi arriva in Spagna da secondo nel Mondiale con 51 punti, a -3 dal leader della classifica Andrea Dovizioso. Una situazione ideale per affrontare il primo GP europeo, che apre una serie di gare ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Questa gara sarà fondamentale per capire se siamo davvero migliorati” : Valentino Rossi è apparso quanto mai concentrato e carico nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP. Il nove volte campione del mondo è consapevole di essere nel bel mezzo di un positivo avvio di annata, ma sa anche perfettamente che si trova davanti a tre giorni forse decisivi per il prosieguo della sua stagione. Il pilota di Tavullia è reduce da una bella rimonta a ...