Morta Alessandra Panaro | la fidanzata d' Italia Fu star al cinema | da Dino

Addio Alessandra Panaro - Morta la star del Musichiere e di Poveri ma belli : Si è spenta il 1° maggio, in una clinica svizzera dove era ricoverata da alcune settimane, l’attrice Alessandra Panaro . Avrebbe compiuto 80 anni il 13 dicembre. Lo annunciano all’ANSA fonti vicine alla famiglia. Tutti i morti del 2019, le star e i personaggi che ci hanno lasciato: da Keith Flint a Luke Perry Il 3 gennaio è morta Sylvia Chase, 80enne giornalista statunitense vincitrice ...

