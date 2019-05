Monza | alla Reggia le informazioni arrivano in bicicletta

Monza : allarme per i cuccioli nel Lambro - cosa fare per aiutare i germani : Paperi? No, germani reali: molto cittadini di Monza hanno temuto per la loro salute, ma Enpa ed esperti avvertono: sono selvatici, ce la fanno. E nel caso, ecco come aiutarli. Agonizzano nel letto ...

Monza - botte e minacce alla moglie dopo un aborto spontaneo : allontanato 27enne : La vita d'inferno per una 43enne brianzola è cominciata nel giugno del 2017: la perdita del figlio che aspettava – a causa di un aborto spontaneo – ha segnato profondamente la relazione della donna con il marito, un egiziano di 27 anni. Proprio nel momento più difficile da superare, l’uomo non ha mostrato nessuna comprensione colpevolizzandola. Quindi ha iniziato a mettere in pratica una lunga serie di vessazioni che hanno portato nelle scorse ...

Coppa Italia Serie C - il Monza vince la finale d'andata : 2-1 alla Viterbese : Il Monza si aggiudica il primo atto della finale di Coppa Italia di Serie C : finisce 2-1 la partita d'andata giocata al Brianteo, vinta contro la Viterbese in rimonta dagli uomini di Brocchi grazie ...

Pallavolo - Saugella Monza si batte ma in finale scudetto ci va l'Imoco Conegliano : i commenti dopo gara-3 : Si è chiusa con un set strappato alle campionesse d'Italia in carica dell'Imoco Conegliano, sul loro campo, la stagione migliore di sempre della Saugella Monza. Le venete hanno vinto anche gara 3 ...

Volley femminile - Semifinali Scudetto 2019 : Conegliano ad una vittoria dalla finale - Monza cerca l’impresa per riaprire la sfida : La sfida di domani sera (ore 20.30) tra Conegliano e Monza potrebbe già svelare il nome della prima finalista della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. La formazione veneta ha infatti dominato le prime due partite e si trova ad un solo successo dalla chiusura della serie, mentre le brianzole sono alla disperata ricerca di una scintilla che possa invertire l’inerzia del confronto, nettamente sbilanciata a favore delle campionesse in ...

Volley femminile - Semifinali Scudetto 2019 : Conegliano travolge Monza in gara-2 - Pantere sul 2-0 e vicine alla finale : Conegliano ha travolto Monza per 3-0 (25-19; 25-12; 25-22) nella gara-2 delle Semifinali Scudetto di Volley femminile, si è portata sul 2-0 nella serie e ha ipotecato la qualificazione alla finale che assegnerà il tricolore: basterà vincere gara-3, in programma tra due giorni sempre al PalaVerde, per staccare il pass altrimenti tutto sarà rinviato a gara-4 alla Candy Arena. Le Campionesse d’Italia sono semplicemente state insuperabili come ...

Pallavolo – Playoff Scudetto femminile - l’Imoco sbanca Monza in Gara-1 della semifinale : La formazione di Conegliano sbanca Monza in tre set e fa suo il primo round della semifinale Play Off. Domenica si torna in campo a Treviso per Gara-2 Una travolgente Imoco Volley Conegliano cancella subito il fattore campo e si impone in tre set alla Candy Arena in Gara-1 della semifinale Scudetto dei Play Off di Samsung Volley Cup contro la Saugella Team Monza. Netta la supremazia della campionesse d’Italia, che dominano ...

Pallavolo - Superlega - Perugia-Monza finisce con la rissa : La settimana horribilis dei campioni in carica della Sir Safety Perugia termina con una vittoria in gara 3 contro gli indomiti brianzoli del Monza, allenati da Fabio Soli. I ragazzi di Bernardi erano reduci dalla cocente eliminazione in Champions League per opera degli invincibili russi dello Zenit Kazan. I brianzoli, vincendo a sorpresa in gara 2, hanno costretto gli umbri alla bella per l'accesso alle semifinali. In gara uno il punteggio ...

Monza - da Ciao Darwin alla gestione di un giro di squillo : arrestata la showgirl Kyra Kole : Kyra Kole, al secolo Edyna Greta Gyorgy, è uno dei tanti personaggi che popolano il sottobosco del mondo dello spettacolo in Italia. Sul suo curriculum, pubblicato online, possiamo leggere di qualche apparizione in tv, la più importante come ballerina in una vecchia edizione di “Ciao Darwin”, ma anche di un servizio per “Le Iene”, di poche pose in alcuni piccoli film – come “Benur, un gladiatore in affitto”, del 2013 – ed, infine, dell’attività ...

La mostra “Toulouse-Lautrec. La Ville Lumière” alla Villa Reale di Monza : Come in un film di Woody Allen, i visitatori della mostra "Toulouse-Lautrec. La Ville Lumière" che fino al 29 settembre animerà la Villa Reale di Monza potranno viaggiare indietro nel tempo, attraverso i manifesti pubblicitari, le litografie e i disegni del genio dell'autore de "Le chat noir" tra gli artisti di Montmartre e la brulicante vita del Moulin Rouge.Continua a leggere

Pallavolo - Samsung Volley Cup : Busto Arsizio batte Monza - Firenze distrugge Novara : Samsung Volley Cup: prodezza Bisonte contro la Igor in Gara-1 dei quarti, UYBA al quinto su Monza Due vittorie esterne sabato sera, due successi interni domenica pomeriggio. Dopo le affermazioni di Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, rispettivamente su Bosca S.Bernardo Cuneo ed èpiù Pomì Casalmaggiore, tiene il fattore campo nelle ultime due Gare-1 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto della Samsung Volley Cup. La ...

Toulouse-Lautrec a Monza : orari e biglietti della mostra alla Villa reale : Dal 10 aprile al 29 settembre la Villa reale di Monza ospita la mostra di Henri de Toulouse-Lautrec "La Villa lumière" con 150 opere dell'Herakleidon Museum di Atene. Gli orari e i prezzi dei ...

Il Monza di Galliani e Berlusconi si rinforza con Palladino : Monza - Mossa a effetto del Monza , che si aggiudica i servigi di un vecchio lupo della Serie A: Raffaele Palladino , classe '84, esterno offensivo con un ricco passato alla Juventus , al Genoa , dove ...

Colpo del Monza di Berlusconi : preso Palladino : Il Monza di Silvio Berlusconi ha annunciato l’ingaggio a parametro zero di Raffaele Palladino, ex attaccante di Parma, Genoa e Juventus. Palladino sarà subito a disposizione di Cristian Brocchi e offrirà tutta la sua esperienza al Monza, attualmente sesto nel gruppo B e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Gubbio. Palladino era reduce dall’avventura poco felice allo Spezia. In carriera ha vestito le maglie di Benevento, ...