Modena | scontri a presidio anti-Salvini | un ferito

Modena - scontri tra centri sociali e polizia<br> prima del comizio di Salvini : Matteo Salvini ha una fitta agenda ricca di appuntamenti elettorali in questi giorni, stamattina era a Parma, poi a Reggio Emilia, alle 14:30 a Modena , ma prima di arrivare, nel luogo in cui era programmato il suo comizio , sono arrivati i ragazzi del centro sociale Guernica, che hanno protestato contro di lui. Ci sono stati dei lanci di sassi all'ingresso del parco Novi Sad contro le forze dell'ordine che hanno risposto con una carica.A dire ...

