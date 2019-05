Modena | ragazza esclusa dalla palestra perché indossa il velo Il titolare | “Mia

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) “Mia, mie regole. Non iscrivo Batman o suore”, le ha detto il proprietario, alludendo alche le copriva il capo. Con queste parole unaitaliana, di origine marocchina, è statada unaprivata di Mirandola, in Provincia di. La sua colpa,re l’hijab, il copricapo legato alla religione e la cultura musulmana. La giovane, di 28 anni, è un’interprete di professione e vive in Italia da vent’anni.Lasi è rivolta al Comune, scrivendo una lettera al sindaco. “Il proprietario – ha scritto – ha rifiutato la mia iscrizione poiché mi vesto in modo poco occidentale. Ho chiesto chiarimenti ed ha risposto che nella suanon iscrive Batman o suore, alludendo alche copre il mio capo, ma senza indicarlo in modo diretto. Conosco la legge, la Costituzione e i suoi principi e i suoi ...

