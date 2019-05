Mirandola | ragazza marocchina espulsa dalla palestra perché indossa il velo

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) Una giovane italiana, di origine, è stata esclusa da unaprivata diin provincia di Modena, perchéil. Lo denuncia il Comune al quale lasi è rivolta.“Il proprietario - ha raccontato la, 28 anni, di professione interprete, in Italia da vent’anni, in una lettera al sindaco - ha rifiutato la mia iscrizione poiché mi vesto in modo poco occidentale. Ho chiesto chiarimenti e ha risposto che nella suanon iscrive Batman o suore, alludendo alche copre il mio capo”.Il proprietario della, ha raccontato la, “ha concluso dicendo: ‘mia, mie regole’. Conosco la legge, la Costituzione e i suoi principi e i suoi precetti, e ciò che mi è successo non ha scusanti”, sottolinea la giovane.Il Comune di, centro ...

