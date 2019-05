Minaccia madre anche in presenza Carabinieri per soldi droga | arrestato

romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Roma – Non ha mostrato nessun timore, nemmeno indei, ed ha continuato are l’anzianaper farsi consegnare inecessari per l’acquisto della. Per questo motivo, ieri sera, idel Nucleo Radiomobile di Roma hannoun romano di 37 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata estorsione continuata, ai danni della mamma.L’uomo ieri sera si e’ presentato a casa dellachiedendo, per l’ennesima volta, come era solito fare, iper andare ad acquistare la. Al rifiuto della donna, romana di 71 anni, l’uomo ha cominciato arlaindei militari che nel frattempo avevano raggiunto l’abitazione, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112.L’uomo e’ statoe ...

