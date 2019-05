Milano Affidamento dei funerali umanitari | approvate le linee d’indirizzo

Milano - revocato l’affidamento terapeutico : altri 5 mesi di galera per Fabrizio Corona : Niente più interviste in televisione, sessioni di allenamento in palestra e serate passate in giro per l’Italia a promuovere il suo marchio d’abbigliamento. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha definitivamente revocato l’affidamento terapeutico nei confronti di Fabrizio Corona. Questa misura era stata disposta per concedere all’ex “re dei paparazzi” la possibilità di disintossicarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina e permettergli ...