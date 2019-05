Milan | anche Leonardo a rischio | Elliott pensa a Campos per sostituirlo

Milan - adesso anche Leonardo trema : Elliott pronto a far cadere teste importanti : Milan alle prese con un’estate caldissima che partirà con le novità in panchina ma che potrebbe proseguire con una mini rivoluzione Non solo Gattuso, in casa Milan tremano in molti. Al termine di questa annata flop dei rossoneri, il tecnico verrà di certo sostituito ed è già partito il toto allenatore in casa Milanista. Gattuso potrebbe però non essere l’unico a venire allontanato dal club. Secondo quanto rivelato dalla ...

Danza - Bolle : 'On dance raddoppia - anche a Napoli dopo Milano' : L'etoile dei due mondi, Roberto Bolle, ha presentato 'On dance - Accendiamo la Danza': la festa della Danza da lui ideata e voluta che torna a travolgere Milano dopo il successo dello scorso anno. Un ...

CorrMezz : Anche il Milan tra le ipotesi di Insigne se dovesse arrivare Sarri : Anche l’Italia tra le possibilità del futuro di Insigne, il Corriere del Mezzogiorno parla infatti del Milan, nel caso in cui Sarri dovesse diventare il loro nuovo allenatore Insigne guarda con attenzione al futuro di Sarri. Il Chelsea deve ancora scrivere l’esito della sua avventura tra Premier ed Europa League, sullo sfondo, però, l’ipotesi del rientro in Italia di Sarri è viva con il Milan pista più con creta. In caso di ...

Mercati europei in stand-by. A Milano bene le banche : Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei in vista della riunione del FOMC della Fed che deciderà sui tassi d'interesse. Leggermente positiva invece la performance di Piazza ...

25 aprile - migliaia in corteo a Milano : sfilano anche Sala e Zingaretti. Raggi a Roma con l’Anpi accolta da applausi e fischi : migliaia di persone a Milano per il tradizionale corteo del 25 aprile. La folla, nonostante la pioggia, si è radunata a corso Venezia e percorrerà le vie del centro per arrivare in piazza Duomo. Qui sono previsti gli interventi conclusivi. Partecipano, fra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. In corteo anche il segretario Pd Nicola Zingaretti: “Le risposte più belle alle ...

E' la festa della liberazione - anche per il lupo Milanese : Buonasera, sono un lupo grigio; anzi, sono il lupo milanese ripescato dalla Darsena e preso in cura dai veterinari dopo che, stremato, i flutti mi avevano trascinato dal parco del Ticino al centro della metropoli. Ci tengo a ringraziarvi per i grandi onori che avete voluto dedicarmi quest’oggi: una

Esonero Gattuso - il Milan pensa anche a Garcia : Esonero Gattuso, Garcia opzione – Potrebbe essere stata la pietra tombale dell’avventura sulla panchina del Milan di Rino Gattuso. La sconfitta interna di ieri contro la Lazio, in Coppa Italia, oltre a essere costata ai rossoneri l’eliminazione dal torneo potrebbe rappresentare anche la definitiva separazione tra l’ex numero 8 e il club. Da dopo il […] L'articolo Esonero Gattuso, il Milan pensa anche a Garcia ...

Milan - anche Rudi Garcia in lizza per il dopo-Gattuso : La panchina del Milan traballa notevolmente, Gattuso non sembra avere vita lunga e fioccano i nomi per l’eventuale sostituzione Il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan sembra essere sempre più incerto. Le prestazioni della squadra rossonera non sono all’altezza del blasone del club e dunque Leonardo sta pensando ad un avvicendamento estivo al timone Milanista. Nelle ultime ore, oltre ai ben noti nomi di ...

Occasione James Rodriguez - c’è anche il Milan alla finestra : James Rodriguez lascerà il Bayern Monaco per tornare al Real Madrid dove rimarrà solo per far scalo verso la prossima destinazione anche il Milan si è iscritto alla corsa per James Rodriguez. I rossoneri alle prese con problemi legati al Fair Play finanziario, devono sondare il mercato alla ricerca di occasioni low cost da cogliere, in modo da non sforare i paletti imposti dall’Uefa. James Rodriguez potrebbe essere proprio una di ...

Il Milan butta anche la coppa Italia : Milano La Lazio domina il Milan a San Siro e vola in finale di coppa Italia. Una partita a senso unico per lunghi tratti condanna Gennaro Gattuso che era andato al 'rischiatutto' con una rivoluzione ...

Milano. East Market : ad aprile c’è anche la denim area : Torna domenica 28 aprile un nuovo appuntamento con East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove

Lippi : 'Juve-Ajax? Mancava Chiellini. Vorrei rigiocare la finale col Milan a Manchester' : Di quel mondiale e' stato raccontato tutto, vincere con la maglia dell'Italia, salire sul tetto del mondo, ti da' una gioia che non ha pari. Su quell'esperienza non c'e' piu' niente da raccontare '. ...

Il 25 aprile Milano celebra anche l'«International girls in ict day» : un giorno di hi tech al femminile : È un viaggio in sei direzioni - arte, spazio, scienza, lavoro, ambiente, talento - con realtà virtuale e altre innovazioni. Interverranno esperte di Lenovo, uno studioso delle opere leonardiane, ...

Torino-Milan - probabili formazioni : mancheranno Zaza - Baselli e Bonaventura : Torino-Milan in programma il 28 aprile è un incontro che riveste un’importanza notevole per entrambe le contendenti in lotta per assicurarsi una posizione che garantisca la qualificazione alla prossima edizione delle coppe europee. I padroni di casa occupano al momento la settima posizione in graduatoria ma sono staccati soltanto di 3 punti dalla quarta piazza occupata proprio dal Milan e dall’Atalanta. La gara contro i rossoneri è dunque un ...