Migranti | Salvini | Sentenza tribunale Bologna vergognosa

Salvini - tagliati i fondi per i Migranti e la Caritas non partecipa : 'Lo fate per i soldi' : Matteo Salvini ha infine mantenuto la promessa di tagliare i fondi per l'accoglienza dei migranti in Italia, con la conseguenza che molti operatori del settore si sono tirati indietro non partecipando ai bandi. Tra loro c'è anche la Caritas, che da settimane ormai ha deciso di non partecipare più alle gare del Viminale. Salvini beffa la Caritas "Viste le limitazioni imposte sull'accoglienza dal decreto Salvini, è l'unica strada rimasta" ha ...

Matteo Salvini sbugiarda la Caritas sui Migranti : "Accogliete per i soldi? Se siete così generosi..." : "Se siete generosi accogliete con meno soldi. O accogliete per far quattrini?". La domanda di Matteo Salvini alla Caritas è brutale, ma serve per svelare una grande ipocrisia italiana: dietro l'accoglienza degli immigrati, spesso, si nasconde un business, un poco edificante affare di soldi. Leggi a

Migranti - giudici accolgono ricorso contro decreto Salvini : sì alla residenza ai richiedenti asilo : La sezione civile del Tribunale di Bologna ha imposto all'ufficio anagrafe comunale di iscrivere nelle proprie liste di residenza due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto ‘decreto Salvini‘.Continua a leggere

Migranti - a Bologna il tribunale accoglie il ricorso contro il decreto Salvini : Comune deve dare residenza a 2 richiedenti asilo : La sezione civile del tribunale di Bologna ha imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso – uno presentato da Avvocati di Strada, l’altro dall’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) – contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto ‘decreto Salvini‘. A dare la notizia è stato le stesso sindaco Virginio Merola (Pd) con un post sul ...

Salvini in Ungheria al muro anti-Migranti : “Felice di vedere l’efficacia di Orban” : «Contiamo che la nuova Europa che nascerà dopo il 26 maggio punterà a proteggere le sue frontiere esterne: perché il problema non è ridistribuire i migranti già presenti, ma non farli arrivare». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine dell’incontro con il suo omologo ungherese Sandor Pinter, e dopo aver visitato il muro anti-...

