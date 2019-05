Migranti : 9 morti nell’Egeo - 5 sono bambini | Ue : "Italia lavori ad accordi su sbarchi" : sono almeno nove i Migranti morti nel Mar Egeo, quattro donne e cinque bambini, a seguito del naufragio di un barcone su cui viaggiavano diciassette persone e che si stava dirigendo verso le isole greche. Tre i dispersi.Altri cinque Migranti che erano a bordo del natante affondato, tra cui un bambino e una donna, sono stati salvati dalla guardia costiera turca intervenuta al largo della località di Ayvalik con quattro mezzi navali e un ...

Naufragio Migranti in Egeo - 9 morti : 16.30 Nuova tragedia di migranti in mare. Almeno 9 persone, 4 donne e 5 bambini, sono morti nel Naufragio di un barcone, nel mar Egeo, al largo della località costiera turca di Ayvalik.Altri tre migranti risultano dispersi. La Guardia costiera turca è intervenuta con 4 mezzi navali e un elicottero, recuperando i 9 corpi e portando in salvo altre 5 persone, delle 17 che erano a bordo. Prosegue la ricerca dei dispersi.

Martín - l’uomo che riporta i Migranti morti in mare alle loro famiglie : Martín Zamora viene descritto come «colui che spegne la luce», colui che quando un barcone pieno di immigrati durante il passaggio tra Marocco e Spagna, lascia una scia di morte nel Mediterraneo, raccoglie i cadaveri e cerca di riportarli a casa, alle loro famiglie, in modo che i loro padri e le loro madri possano piangerli e seppellirli. Martín Zamora è il proprietario della Southern Funeral Assistance a Los Barrios, un comune dell’Andalusia, ...

Libia - assalto armato al centro di detenzione dei Migranti : “Esercito di Haftar ha sparato alle persone - due morti” : Almeno due migranti sono rimasti uccisi e almeno altri 19 feriti in un attacco di uomini armati a un centro di detenzione a Qasr Ben Ghashir, sobborgo a sud di Tripoli dove sono in corso combattimenti fra le forze tripoline e quelle del generale Khalifa Haftar. Lo scrive il Times of Malta, che cita l’Unhcr, secondo cui il centro ospitava 980 migranti. Non è chiaro perché il centro, in particolare, sia stato preso di mira e da chi, ma i ...

Prostitute - Migranti e i morti in mare e nel deserto 'protagonisti' della Via Crucis : Suor Eugenia parla nell'ottava stazione della "situazione sociale, economica e politica dei migranti e delle vittime di tratta di esseri umani" che "ci interroga e ci scuote"."Dobbiamo avere il ...

Prostitute - Migranti e i morti in mare e nel deserto "protagonisti" della Via Crucis : I protagonisti della Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo sono Prostitute, vittime della tratta, minori venduti, i migranti e i morti del deserto e del mare. I testi delle preghiere proposte quest'anno per le stazioni della Via Crucis, sono state affidate da Papa Francesco a suor Eugenia Bonetti missionaria della Consolata e presidente dell'Associazione "Slaves no more". Il Pontefice prenderà la parola, al termine della Via ...

Roberto Saviano sull'incendio di Notre Dame : "L'Europa brucia? No. È annegata con i Migranti morti in mare" : "Osservare il dolore dell'Europa e del mondo intero per le fiamme di Notre Dame ha dato conforto per la tragedia. Il dolore per l'incendio ha fatto sentire appartenenza alla storia europea, ma con Notre Dame a bruciare non è stata l'Europa. L'Europa è in fiamme? No. Credo piuttosto che l'Europa sia annegata nel Mediterraneo insieme alle centinaia di migliaia di migranti che in questi decenni sono morti senza che nemmeno ci sia ...

Cimitero Mediterraneo - più di 400 Migranti morti in mare da inizio anno : Un numero in calo rispetto ai 558 decessi verificatisi nello stesso periodo del 2018, secondo i dati dell'Organizzazione...

Migranti - il senatore De Falco salirà a bordo della nave dell’ong Mediterranea : “Continuano partenze e morti in mare” : Il senatore Gregorio De Falco, ex M5s ora al Gruppo Misto, è pronto a partire a bordo della nave Jonio con l’ong Mediterranea per le acque al largo della Libia. De Falco, ufficiale della Capitaneria di Porto protagonista delle operazioni di salvataggio durante il naufragio della Costa Concordia, sarà impegnato in eventuali operazioni di soccorso di Migranti in mare. Oggi incontrerà l’armatore della nave Ionio, Alessandro Metz, e gli altri ...