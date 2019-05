Meteo Roma del 03-05-2019 ore 19 | 15

Meteo Roma del 03-05-2019 ore 06 : 10 : Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord c’è lì da nuvolosi o molto nuvolosi hai fin dal primo mattino con piogge sparse intensificazione dei fenomeni su tutte le regioni al pomeriggio con possibili temporali neve sulle Alpi oltre 2000 metri in calo a 1600 metri al centro tempo localmente instabile conosce irregolarmente nuvolosi dal mattino e durante il corso del pomeriggio possibili ...

Meteo - ancora maltempo in Romania : violenta grandinata nel distretto di Costanza [FOTO e VIDEO] : Non è ancora finita l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha sferzato la Romania con piogge torrenziali, grandine e un enorme tornado. I conducenti che oggi circolavano sull’Autostrada Soarelui, che collega la capitale Bucarest con la città di Costanza, si sono imbattuti in condizioni Meteorologiche alquanto estreme per il mese di maggio. Una forte tempesta di grandine si è verificata in diverse aree del distretto di Costanza, che erano ...

Meteo Roma - nel weekend torna l’inverno : sabato forti temporali - domenica temperature in picchiata : Meteo Roma – Dopo i temporali pomeridiani che hanno compromesso la Festa del Lavoro, oggi su Roma splende un tiepido sole e il clima è tornato a tutti gli effetti primaverile ma la situazione cambierà nuovamente nel weekend. Già domani, Venerdì 3 Maggio, il cielo della Capitale si oscurerà per la presenza di nubi da cui potrà scaturire anche qualche debole pioggia. Le correnti diventeranno meridionali, con uno scirocco che si rinforzerà ...

Protezione Civile : domani allerta Meteo su Roma e Lazio : Roma – Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticita’ codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni temporalesche. I fenomeni previsti saranno da isolati a sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Si susseguiranno dalla mattinata di domani, mercoledi’ 1 maggio, ...

Meteo - ottanta centimetri di neve sulle Dolomiti. Temporali a Roma : Nevicate di aprile. Maltempo, ma anche inaspettate giornate di divertimento per chi non ha rinunciato alla montagna in primavera. Una perturbazione atlantica ha colpito soprattutto il Nord Est e le ...