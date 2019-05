Meteo | le Previsioni dell’Aeronautica Militare | inizia un weekend di maltempo con piogge

Meteo - le previsioni di venerdì 3 maggio - : Aria fredda proveniente dalla Scandinavia irromperà sul Mediterraneo già nella giornata di venerdì, per acutizzarsi nel fine settimana. Ci attendono tre giorni di stampo quasi invernale con calo delle ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : primo weekend di Maggio di maltempo sull’Italia con il ritorno di freddo e neve : Si prospetta un primo weekend di Maggio caratterizzato dal maltempo e dal ritorno di condizioni tipiche dell’inverno con freddo e neve a causa di una rara irruzione artica di inizio Maggio che si spinge fino al sud del Mediterraneo. Il maltempo inizierà a farsi sentire sabato 4 Maggio con piogge e temporali da Nord a Sud, che continueranno anche domenica 5 Maggio, quando ci saranno anche nevicate a bassa quota. Atteso un sensibile calo delle ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : piogge e temporali al Nord - da domani anche al Centro-Sud : Inizia una “due giorni” di maltempo in Italia che ci porterà all’irruzione artica del weekend del 4-5 maggio, che riporterà condizioni tipicamente invernali su tutta la Penisola con freddo, gelate e nevicate anche a bassa quota. Oggi, martedì 2 maggio, il maltempo sarà confinato al Nord, ma da domani si estenderà anche al Centro-Sud con nuvole e pioggia. Ecco allora le Previsioni dell’Aeronautica Militare che dalle 06.00 UTC alle 24 ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Mercoledì 1 Maggio 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo poco o parzialmente nuvoloso. Al pomeriggio avremo sviluppo cumuliforme, e non escludiamo che qualche rovescio riesca ad interessare localmente le zone più interne. I ...

Previsioni Meteo Toscana : Bollettino Meteo Toscana per 1 Maggio 2019 Meteo Toscana elaborazione grafica a cura di Rete Meteo Amatori In Toscana, avremo tempo instabile al pomeriggio sui settori interni della regione e lungo la dorsale appenninica, per lo sviluppo di temporali I Venti saranno deboli dai quadranti occidentali Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno calmi Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) ...

Previsioni Meteo Maggio - rara irruzione artica in Europa fino al Mediterraneo : tornano freddo - neve a bassa quota e gelate! [MAPPE e DETTAGLI] : Previsioni Meteo Maggio – Un’ondata di freddo artico di inizio Maggio davvero estrema e rara prenderà forma per gran parte d’Europa nel corso del weekend del 4-5 Maggio. Sul continente si formerà un modello potenzialmente pericoloso con una potente dorsale sull’area artica e sull’Atlantico, che determinerà un forte flusso meridionale di una massa d’aria molto fredda sull’Europa occidentale e centrale verso il sud del Mediterraneo e il ...