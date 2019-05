Meteo | l’allerta della protezione civile per il weekend | MAPPE e BOLLETTINI per Sabato 4

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019)– Anche lalancia l’allarme maltempo per il, di cui i temporali odierni sono soltanto un piccolo assaggio. Il Settoredel Centro Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale diha pubblicato i consueti aggiornamenti giornalieri deidi criticitàrologica nazionale e di vigilanzarologica nazionale per4 e Domenica 5 Maggio: emerge chiaramente il quadro di forte maltempo che determinerà, per la giornata di, l’attivazionecriticità “gialla” su molte Regioni (da Nord a Sud) e soprattutto focalizza per Domenica il ritorno del freddo con abbondanti nevicate fino a bassa quota sulle Regioni del Nord.Ecco la mappa del Bollettino di Criticità Idrogeologica per4 Maggio:, allerta shock per Domenica 5 Maggio: torna il FREDDO, rischio NEVE mai vista ...

