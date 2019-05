Meteo | il lungo weekend di maltempo invernale è già iniziato | violenta grandinata a

Meteo - Allerta per l’ennesimo colpo di coda dell’Inverno sull’Italia : il freddo scivola lungo l’Adriatico - temperature in picchiata [MAPPE] : Meteo – Nuova ondata di freddo invernale sull’Italia nel cuore della Primavera: siamo al 28 Aprile e nevica a quote collinari sulle Alpi orientali, dove stasera la “dama bianca” scenderà fino ai 700–800 metri di altitudine. E domani, Lunedì 29 Aprile, tornerà la neve anche sull’Appennino centrale, oltre i 1.300/1.400 metri su Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Osservando le mappe del modello Moloch ...

Meteo Roma - lungo periodo di piogge e freddo invernale prima di Pasqua e Pasquetta : Meteo Roma – Clima quasi invernale a Roma in queste ore: sulla Capitale si alternano piogge a tratti intense e timide schiarite con temperature diurne sui +15/+16°C, mentre di notte fa ancora freddo fino a +10/+11°C. Nei prossimi giorni farà ancora più freddo e continuerà a piovere, ogni giorno di questa settimana (weekend compreso), con temperature in calo fino a +8/+9°C nelle minime e fino a +13/+14°C nelle massime, come se fossimo in ...

Previsioni Meteo - Aprile continua all’insegna dell’incertezza : lungo periodo freddo e instabile verso Pasqua e Pasquetta : Previsioni Meteo – Il mese di Aprile continuerà anche nella sua seconda settimana all’insegna dell’instabilità Meteorologica in tutt’Italia, e con temperature basse, ben inferiori rispetto alle medie del periodo: dopo la lunga anomalia calda e secca di Febbraio e Marzo, la situazione è cambiata proprio all’inizio di Aprile e continuerà così a lungo. Sta facendo più caldo nell’Europa centro/settentrionale, in ...

Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta - la prima tendenza per il lungo ponte di Aprile 2019 : Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta – Mancano ancora due settimane abbondanti alle festività Pasquali del 2019 ma dai modelli possiamo iniziare a intravedere una prima tendenza a lungo termine. Lo scenario Meteorologico nell’area Euro/Mediterranea è particolarmente vivace e determinerà un lungo periodo di variabilità spiccata per tutta la prossima settimana, con piogge sparse in tutt’Italia a causa di continue perturbazioni ...