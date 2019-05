Meteo | allerta shock per Domenica 5 Maggio | torna il FREDDO | rischio NEVE mai vista in

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019)– Scatta l’persull’Italia: la situazionerologica che si delinea per il weekend è davvero clamorosa, in quanto si potrebbero verificare nevicate mai viste prima in pianura Padana. In base ai dati conservati negli annali di climatologia, infatti, le nevicate in pianura Padana asono rarissime, e si contano sulle punte delle dita di una mano negli ultimi 250 anni. A Bologna, infatti, l’ultima imbiancata (estremamente sottile) dirisale al lontanissimo 1861, l’anno dell’Unità d’Italia, oltre 150 anni fa. Stavolta,2019, lapotrebbe imbiancare non solo Bologna, ma anche Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Verona, Vicenza e altre località della pianura Padana per l’arrivo di un’ondata di aria fredda eccezionalmente tardiva, proveniente dalla ...

