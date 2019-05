Metallica | è iniziato a Lisbona il tour europeo | con brani a sorpresa tra cui Frantic

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Lo scorso 1°maggio ahannoil lorocon un energico show all'Estadio do Restalo: sul palco la band ha suonatoche non eseguiva da un po' di tempo.Il concerto diGrandi emozioni ain occasione della primo concertodel nuovo WorldWireddei: in totale la scorsa sera la band ha suonato una scaletta di 18 canzoni. Dopo l'inizio affidato a Hardwired, hanno suonato alcuniche mancavano da alcuni anni nei loro concerti. Tra questi c'è Disposable Heroes, che è stato suonato per l'ultima volta nel 2015, The God That Failed, che manca in un loro concerto dal 2012, e, che è stata suonata per l'ultima volta nel 2011. Ecco la scalettaThe Ecstasy of Gold (Ennio Morricone song) Hardwired Intro Hardwired Disposable Heroes (debut) Ride the Lightning The God that Failed The Unforgiven Here Comes ...

