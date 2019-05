Mercedes-AMG - Un prototipo misterioso | forse la base della SL

Sei novità Mercedes - dai Suv alla 'cura' Amg : IL LISTINO AUTO Nessun dubbio che Mercedes-Benz sia protagonista assoluta del NYIAS 2019, la rassegna della costa orientale che si svolge al rinnovato Javits Center newyorkese. Ben sette le anteprime, ...

Mercedes-AMG - Le GLC 63 debuttano a New York : La Mercedes-Benz completa la gamma della GLC e della GLC Coupé restyling presentando al Salone di New York le varianti AMG 63 4Matic+ e 63 S 4Matic+. Gran parte delle novità derivano dall'aggiornamento delle Suv sia a livello stilistico che tecnico, mentre è confermata l'adozione dei potenti V8 biturbo costruiti dal reparto di Affalterbach.476 e 510 CV. Le versioni 63 4Matic+ adottano il V8 4.0 biturbo da 476 CV e 650 Nm, mentre le S dichiarano ...

Mercedes-AMG A 35 L - Per la Cina - anche la berlina sportiva si allunga : La Mercedes-Benz ha presentato al Salone di Shanghai una novità dedicata al mercato nazionale: parliamo della Mercedes-AMG A 35 L 4Matic, variante sportiva della Classe A berlina a passo lungo realizzata appositamente per la clientela cinese.306 CV e 400 Nm. I contenuti sono quelli della A 35 hatchback e berlina già presentata in Europa: il propulsore è infatti il 2.0 turbo benzina da 306 CV e 400 Nm abbinato al cambio automatico AMG ...

Yokohama per Mercedes AMG E 53 4MATIC : Yokohama Rubber ha annunciato che Mercedes-AMG ha selezionato i pneumatici di punta ADVAN Sport V105 come primo equipaggiamento per la sua nuova serie E 53 4MATIC. Sia la versione berlina che i modelli station wagon, coupé e cabrioletsaranno quindi allestiti direttamente in fabbrica con il prodotto di punta della gamma Yokohamahigh performance. Yokohama ha iniziato […] L'articolo Yokohama per Mercedes AMG E 53 4MATIC sembra essere ...

Nuova Mercedes CLA 35 AMG : nel quotidiano 306 cavalli posson bastare? [GALLERY] : L’ultima nata in casa Mercedes AMG promette prestazioni da vera sportiva e praticità da quattro porte. La Nuova Mercedes CLA 35 AMG riuscirà a conquistare il pubblico? In vendita da agosto Chi è alla ricerca di un’auto sportiva ma allo stesso tempo pratica e, sotto certi aspetti, anche comoda, avrà sicuramente considerato le versioni AMG di Mercedes. Dopo la presentazione della Mercedes A 35 AMG, mancava all’appello la ...

Mercedes-AMG CLA 35 - Anche la quattro porte arriva a 306 CV : La Mercedes-AMG CLA 35 entra nella famiglia di sportive d'ingresso gamma di Affalterbach, affiancandosi alla già presentata A 35, della quale ricalca in toto le caratteristiche tecniche. La nuova quattro porte, svelata nella stessa tinta della sorella hatchback, sfrutta la stessa meccanica della hatchback, con il motore 2.0 turbo abbinato di serie a un cambio automatico doppia frizione a sette rapporti e alla trazione integrale 4Matic. La tre ...

Mercedes AMG presenta la GT R PRO testandola al Nürburgring [FOTO e VIDEO] : Nuova Mercedes-AMG GT R PRO, la sportiva tedesca affronta le curve impegnative del tracciato del Nürburgring dimostrando di essere la vettura più vicina al vero Motorsport «Nessun altro modello di serie di Mercedes-AMG attualmente è così vicino al mondo delle corse automobilistiche come la nuova AMG GT R PRO in edizione limitata, in cui confluiscono svariate esperienze raccolte durante il nostro attuale impegno nelle categorie GT3 e GT4 ...

Mercedes AMG A35 Race Edition - sportiva tedesca dal gusto italiano : I concessionari italiani ci hanno scommesso su. Tanto è vero che hanno già ordinato tutte le unità destinate al nostro Paese per il 2019. Si tratta della Mercedes Amg A 35, svelata allo scorso salone ...

Mercedes-AMG presenta le nuove versioni Race Edition : Realizzate in esclusiva per il mercato italiano saranno disponibili su CLA 45 AMG Coupé, C 43 AMG Coupé, GLE 43 AMG Coupé e...

Mercedes Classe A35 AMG Sedan : ‘quasi berlina’ ma non chiamatela compromesso [GALLERY] : Con la nuova Mercedes A 35 AMG 4MATIC Sedan, la casa tedesca arricchiesce l’attuale gamma AMG con un ulteriore modello che punta ad un target giovane, alla ricerca di un’auto potente, agile e dinamica Anche la versione Sedan della nuova generazione di Classe A entra nel mondo delle alte prestazioni di Mercedes-AMG: la A 35 4MATIC Sedan è il secondo modello Mercedes-AMG basato sulla nuova piattaforma delle compatte, e la prima scelta per i ...

Mercedes-AMG punta al mercato italiano : ancora più pepe per A 35 e CLS 53 AMG ‘Race Edition’ : Nuovi contenuti esclusivi e ancora più sportività per le versioni limitate ‘Race Edition’ di Mercedes A 35 AMG e CLS 53 AMG, esclusive per il mercato italiano Si rinnova la strategia di versioni speciali della Stella, con una nuova famiglia di ‘limited Edition’ realizzate in esclusiva per il mercato italiano. Le versioni Race Edition rappresentano, infatti, un nuovo omaggio alla passione degli italiani per il Marchio di ...

Mercedes-AMG : chi ha detto che l’elettrico non può essere sportivo? : Anche il lavoro di Mercedes-AMG si ritrova a doversi confrontare con le ultime tecnologie nel campo del’elettrificazione Quando parliamo di AMG non ci riferiamo solamente ad un allestimento sportivo dedicato alle vetture di casa Mercedes. La AMG è una vera e propria azienda tedesca nata per la progettazione e la realizzazione dei modelli più performanti di casa Mercedes. Fondata nel 1967, inizia a collaborare con Mercedes solo sul ...

Mercedes-AMG - Test invernali per la CLA 35 Shooting Brake : Dopo il lancio della nuova generazione della Mercedes-Benz CLA a quattro porte, la Casa tedesca ha presentato al Salone di Ginevra la versione Shooting Brake. Basandosi sulla stessa piattaforma della Classe A, la familiare ne riprende tutte le tecnologie, a partire dall'infotainment Mbux e dai sistemi d'assistenza alla guida. Anche i motori sono gli stessi per tutta la famiglia: si tratta di quattro cilindri turbo benzina o diesel con potenze ...

Mercedes-AMG - il futuro è ibrido : Mercedes-AMG si apre all'elettrificazione con un ibrido plug in proposto in alternativa alle versioni motorizzate esclusivamente da un'unità endotermica. Si tratta della terza generazione dell' ibrido ...