Mercato Napoli | possibile ritorno di Zapata | le parole del suo procuratore

CalcioMercato Napoli - riparte l'assalto a Lozano : La valutazione che il Psv Eindhoven fa del giocatore, scrive il 'Corriere dello Sport', rimane intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra che gli azzurri sembrerebbero disposti a investire, per poi ...

Mercato Napoli - spunta il nome di Bakayoko per il centrocampo : la situazione : Mercato Napoli, spunta il nome di Bakayoko per il centrocampo: la situazione Mercato Napoli Bakayoko| Che il Napoli cerchi un centrocampista non è sicuramente una novità. Gli azzurri stanno monitorando molti profili che potrebbero fare al caso della rosa di Ancelotti nella prossima stagione. Tra questi il preferito è Jordan Veretout, calciatore della Fiorentina con il quale si dice si sia raggiunto addirittura un accordo di base, sia con ...

CalcioMercato Napoli - van de Beek chiama gli azzurri : “Piace Ancelotti” : Calciomercato Napoli, van de Beek interessa – Dopo De Jong e De Ligt, è forse van de Beek il giocatore più allettante e interessante della rosa dell’Ajax. I Lancieri sono stati protagonisti fin qui di una campagna europea esaltante: semifinale di Champions, un piede e mezzo in finale dopo l’1-0 di Londra e un triplete […] L'articolo Calciomercato Napoli, van de Beek chiama gli azzurri: “Piace Ancelotti” ...

Mercato Napoli - Hysaj verso l’addio : contatti con l’Inter : Mercato Napoli, Hysaj verso l’addio: contatti con l’Inter Mercato Napoli Hysaj Inter| Molti sono i calciatori del Napoli che a fine stagione quasi sicuramente lasceranno la rosa azzurra. Uno degli indiziati maggiori è sicuramente Elseid Hysaj. Il terzino albanese ha giocato molto meno rispetto alla passata stagione e per questo motivo sta pensando seriamente di lasciare il San Paolo. Napoli, spunta l’Inter per Hysaj: la ...

CalcioMercato Napoli - con Raiola si è parlato anche di Lozano : è l'obiettivo primario : Non soltanto il futuro di Lorenzo Insigne, l' incontro avvenuto a casa di Carlo Ancelotti tra Mino Raiola e la dirigenza del Napoli , compresi il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo ...

CalcioMercato Napoli - incontro con Insigne : la volontà delle parti è continuare insieme : L'ultimo periodo, tra problemi fisici e malumori dei tifosi, non è stato semplicissimo, ma adesso per Lorenzo Insigne può tornare il sereno. Giornata parecchio importante in casa Napoli per il futuro ...

CalcioMercato Napoli - Giuntoli vuole chiudere per Lozano : le cifre : Calciomercato Napoli – La stagione è quasi terminata, ma il Napoli già fa programmi per le prossime stagioni. Il club di De Laurentiis, con gli occhi di Ancelotti e Giuntoli, sta lavorando per migliorare la squadra in vista dell’anno prossimo. Dopo i nomi di Trippier e Veretout, spunta quello di Lozano. Il calciatore messicano è […] L'articolo Calciomercato Napoli, Giuntoli vuole chiudere per Lozano: le cifre proviene da Serie ...

CalcioMercato Napoli - Venerato : “Accordo con Veretout. Offerta per Trippier. Su Lazzari - Mandy e Rodrigo…” : Calciomercato Napoli, il punto di Ciro Venerato sulle possibili operazioni: Calciomercato Napoli. Nella giornata di ieri Il Mattino ha annunciato l’ accordo tra il Napoli ed il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Un’ indiscrezione confermata anche da Ciro Venerato. Il giornalista ed esperto di mercato della RAI, intervenuto ai microfoni di Goal Show, trasmissione televisiva in onda su TV Luna, ha fatto anche il ...

CalcioMercato Napoli - Raiola in città per Insigne : incontro con Giuntoli per il futuro? : Dopo l'eliminazione dall'Europa League contro l'Arsenal e l'aritmetica qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions Legue, la stagione del Napoli si avvia verso la conclusione. E in casa ...

Mercato Napoli – Per De Paul si porta avanti una concorrente italiana : Recentemente il Napoli è stato accostato a Rodrigo De Paul, in forza all’Udinese. Il centrocampista è nel mirino del Mercato del Napoli. Il quotidiano Tuttosport scrive in merito ad un risvolto sul caso. Mercato Napoli – Stando al quotidiano torinese, ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza nerazzurra e quella friulana nella sede di Appiano. Il procuratore del calciatore riferisce che l’Inter si sia portata in ...

CalcioMercato Napoli - Veretout ha detto di sì agli azzurri : Calciomercato Napoli, VEREOUT arriva dalla Fiorentina – Inizia a prendere forma il Napoli del futuro. La stagione attuale non è ancora terminata ma in casa azzurra si sta pensando a come rinforzare la squadra che allenerà Ancelotti nell’annata 2019/2020. Il primo colpo di Guintoli è il francese della Fiorentina Jordan Veretout, il centrocampista da due […] L'articolo Calciomercato Napoli, Veretout ha detto di sì agli azzurri ...

Mercato Napoli - Di Lorenzo è l’alternativa a Trippier : i dettagli : Mercato Napoli, Di Lorenzo è l’alternativa a Trippier: i dettagli Mercato Napoli Di Lorenzo| Il Napoli non pensa solo all’attacco, ma a tutti i possibili interpreti che possono completare la rosa nella prossima stagione. Un ruolo da puntellare è sicuramente quello del terzino destro, vista la probabile partenza di Hysaj. L’esterno albanese ha fatto capire di non voler restare un’altra stagione in azzurro e di ...

Mercato Napoli - Verdi verso la cessione : Milan e Inter alla finestra : Mercato Napoli, Verdi verso la cessione: Milan e Inter alla finestra Mercato Napoli Verdi| Poco fa vi abbiamo parlato della possibile rivoluzione del pacchetto offensivo che ha in mente il Napoli. La dirigenza partenopea, assieme naturalmente a Carlo Ancelotti, sta pensando a tutti quei profili che potrebbero fare al caso dell’ex Milan nella prossima stagione. Oltre a chi arriva però c’è anche chi parte, ed uno di questi ...

Mercato Napoli - rivoluzione in attacco : Immobile e Mariano Diaz in pole - ma occhio a Lasagna : Mercato Napoli, rivoluzione in attacco: Immobile e Mariano Diaz in pole, ma occhio a Lasagna Mercato Napoli attacco| Ormai la parola rivoluzione è accostata molto in queste ore al Napoli. Gli azzurri si stanno preparando a cambiare molto all’interno della propria rosa, specialmente per quanto riguarda l’attacco. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport la dirigenza azzurra sta pensando in maniera molto ...