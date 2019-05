Mercato auto | leggera crescita anche grazie al noleggio a lungo termine ma non è tutto

Mercato auto - ad aprile torna un timido segno positivo : IL LISTINO auto Dopo la flessione del 3,1% del 2018 e i tre cali consecutivi dei primi mesi del 2019, il Mercato italiano dell'auto registra un segno positivo in aprile, anche grazie a un giorno ...

Auto - riparte Mercato auto : +1 - 47% aprile : 21.05 Dopo tre mesi consecutivi di perdita torna a crescere il mercato delle auto. Ad aprile la Motorizzazione ha immatricolato 174.412 autovetture, +1,47% rispetto ad aprile 2018, mentre a marzo aveva segnato un -9,42%. Lo riferisce il Mit. Nello stesso periodo sono stati registrati 359.751 trasferimenti di proprietà di auto usate (+0,48%). Nel mese di aprile 2019 il volume globale delle vendite (534.163 autovetture) ha dunque interessato ...

Auto - riparte il Mercato : +1 - 47% aprile : 21.05 Dopo tre mesi consecutivi di perdita torna a crescere il mercato delle Auto. Ad aprile la Motorizzazione ha immatricolato 174.412 Autovetture, +1,47% rispetto ad aprile 2018, mentre a marzo aveva segnato un -9,42%. Lo riferisce il Mit. Nello stesso periodo sono stati registrati 359.751 trasferimenti di proprietà di Auto usate (+0,48%). Nel mese di aprile 2019 il volume globale delle vendite (534.163 Autovetture) ha dunque interessato ...

Auto : Mercato torna a crescere - immatricolazioni aprile +1 - 47% : Roma, 2 mag., askanews, - Il mercato dell'Auto torna a crescere dopo tre mesi consecutivi in perdita. Ad aprile, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione, 174.412 ...

Mercato auto : dopo 3 mesi in calo - aprile positivo : le vendite crescono del 1 - 5% : TORINO - dopo tre cali consecutivi, il Mercato italiano dell' auto registra un segno positivo in aprile. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, sono state immatricolate 174.412 vetture, l'1,47% ...

In crescita il Mercato auto - ad aprile immatricolazioni a +1 - 47% : Segnali positivi per il mercato dell'auto che ad aprile 2019 ha visto una crescita delle immatricolazioni per le auto nuove dell'1,47% rispetto al dato di aprile 2018. Secondo i dati del ministero, ...

Mercato auto - in aprile immatricolazioni salite dell’1 - 47% : primo segno positivo dopo tre cali consecutivi : dopo tre cali consecutivi, il Mercato italiano dell’auto registra un segno positivo in aprile. Secondo i dati del ministero dei Trasporti sono state immatricolate 174.412 vetture, l’1,47% in più rispetto allo stesso mese del 2018. Resta negativo il bilancio dei primi quattro mesi dell’anno: le auto vendute sono 712.196, con un calo del 4,62% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. Sempre in aprile sono stati registrati 359.751 ...

Optional auto : ecco quali sono i più richiesti e quelli più ricercati nel Mercato delle auto usate : Che si tratti di un’auto nuova o di un’auto usata, gli Optional hanno sempre la loro importanza. Vediamo quali sono i più richiesti e quelli che faranno lievitare il prezzo della vostra auto in caso di rivendita nel mercato delle auto usate La scelta dell’auto nuova comporta anche uno dei momenti preferiti dagli automobilisti: la scelta degli Optional. Il portale DriveK ha voluto scoprire quali sono gli Optional preferiti dagli ...

Mercato dell'auto USA : bigger is better : Il Team di PGIM Fixed Income, gestore delegato di Pramerica SGR , spiega che l'economia USA, dopo la crisi finanziaria globale, è in crescita da ormai dieci anni e l'industria dell'automotive nazionale ha seguito un percorso in larga parte simile. Le vendite annuali di veicoli ...

Il Mercato auto rallenta nei primi mesi del 2019 sia in Italia che in Europa : Forte crescita invece per la Range Rover Sport che grazie ad un +18% e 1.158 unità si porta in seconda posizione. L'Audi A6 sale al terzo posto pur calando nelle vendite: -8,9% e 1.103 unità, in ...

Mercato auto - in Europa a marzo vendite in calo del 3 - 6%. Nei primi tre mesi flessione è del 3 - 2% : TORINO - Le immatricolazioni di auto nell'Unione Europea più Efta, Svizzera, Norvegia e Lussemburgo, sono state a marzo 1.770.849, il 3,6% in meno dello stesso mese del 2018. Il primo trimestre chiude ...

Aumento dei prezzi auto : la demonizzazione del diesel sta distruggendo il Mercato? : Dai dati forniti dall’ente di ricerca Istat, sarebbero emerse delle variazioni importanti sui prezzi delle auto nuove ed usate. Da un’analisi dei numeri si è potuto apprendere come la demonizzazione del diesel sia tra le cause principali Tra il 2015 e il 2018 i prezzi per l’acquisto di auto nuove in Italia hanno fatto registrare un Aumento modesto. È quanto emerge dagli indici determinati dall’Istat sui prezzi al consumo per ...

Marzo in rosso per l'auto europea - Fca peggio del Mercato : ... ha commentato i dati Acea con un 'male, ma non malissimo' e fatto riferimento al mix 'di fattori di freno specifici, come la demonizzazione del diesel, o comuni all'intera economia come il quadro ...

Mercato. Auto a km zero - ecco i consigli per un acquisto sicuro : Quando si parla di Auto a "km zero" ci si riferisce a quelle vetture già targate e intestate solitamente alla concessionaria, che le immatricola per raggiungere gli obbiettivi periodici imposti dalla ...