Mentre ero via | ultima puntata | anticipazioni episodio finale 9 maggio

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ultimo appuntamento conero via, la fiction con Vittoria Puccini nei panni della protagonista Monica: l’appuntamento è per la prima serata di giovedì 9, ovviamente su Rai1. Dopo la pausa per le festività pasquali, la serie scritta da Ivan Cotroneo (l’ideatore anche del grande successo che è stata La compagnia del cigno) e Monica Rametta ha ripreso la sua corsa per gli ultimi due appuntamenti: dopo il penultimodella scorsa settimana è ora arrivato il momento del gran, con tanto di recupero della memoria e di svelamento definitivo.ero via,trama:È il momento della verità, quello in cui ogni nodo viene finalmente al pettine: è lo svelamentoe si scopre cosa c’è di vero e cosa c’è di falso nel passato dimenticato di Monica. Quel che la donna ha fatto per davvero e le colpe di cui ...

